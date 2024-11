Os astros e o luxo: Capricórnio e Leão dominam o estilo de vida Sugar

Curiosidade astrológica- Um levantamento recente realizado pela plataforma pioneira em relacionamentos Sugar na América Latina, MeuPatrocínio, identificou entre seus usuários: a maioria dos homens cadastrados como Sugar Daddies no site pertencem ao signo de Capricórnio, enquanto no lado das mulheres inscritas como Sugar Babies, a maioria é leonina. Uma combinação de ambição e generosidade com confiança e transparência… parece que funciona bem, hein!

“Falar sobre signos virou quase um esporte, né? Todo mundo gosta de discutir qual signo combina mais com qual, quem tem mais química com quem… E no estilo de vida Sugar, isso não seria diferente. Afinal, os Sugar Daddies são homens que gostam de oferecer suporte e ter ao lado alguém que traga uma energia nova, um frescor para a vida deles. Já as Sugar Babies estão em busca de um parceiro que dê estabilidade e proporcione experiências interessantes, mas sem abrir mão da liberdade e da autonomia. É uma troca que faz sentido para ambos e, com esse toque de astrologia, fica ainda mais interessante!”, disse Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do site.

Maioria dos Sugar Daddies são capricornianos

A pesquisa envolveu 500 Sugar Daddies do site, que responderam a uma rápida pesquisa sobre seus signos e a distribuição do top 5 signos mais comuns entre eles foi a seguinte:

Capricórnio: 28% – Ambiciosos, determinados e com foco em estabilidade financeira, os capricornianos adoram oferecer segurança e conforto a quem está ao seu lado. São parceiros que valorizam a seriedade e a confiança em suas relações.

– Ambiciosos, determinados e com foco em estabilidade financeira, os capricornianos adoram oferecer segurança e conforto a quem está ao seu lado. São parceiros que valorizam a seriedade e a confiança em suas relações. Touro: 21% – Estáveis e confiáveis, os taurinos têm uma afinidade natural com o luxo e o conforto. Eles gostam de cuidar e oferecer tudo do bom e do melhor.

– Estáveis e confiáveis, os taurinos têm uma afinidade natural com o luxo e o conforto. Eles gostam de cuidar e oferecer tudo do bom e do melhor. Leão: 13% – Leoninos são generosos e adoram impressionar com gestos grandiosos. Eles buscam ser admirados e adoram compartilhar sua vida com alguém especial.

– Leoninos são generosos e adoram impressionar com gestos grandiosos. Eles buscam ser admirados e adoram compartilhar sua vida com alguém especial. Escorpião: 9% – Intensos e magnéticos, os escorpianos têm uma abordagem apaixonada nas relações e buscam construir algo profundo e duradouro.

– Intensos e magnéticos, os escorpianos têm uma abordagem apaixonada nas relações e buscam construir algo profundo e duradouro. Libra: 7% – Charme e elegância definem os librianos, que priorizam relacionamentos equilibrados e esteticamente agradáveis. São parceiros atentos e generosos.

Apenas 22% dos participantes são de outros signos, o que aponta que capricornianos e taurinos realmente dominam a área, apesar de haver uma variedade de personalidades entre os Sugar Daddies.

Maioria das Sugar Babies são leoninas na astrologia

Já entre as Sugar Babies, o levantamento contou com a participação de 1000 usuárias do site e a divisão com o top 5 signos das jovens açucaradas ficou assim:

Leão: 24% – As leoninas amam ser admiradas e valorizadas. Elas buscam parceiros que saibam reconhecê-las e estão sempre prontas para brilhar ao lado de quem as acompanha.

– As leoninas amam ser admiradas e valorizadas. Elas buscam parceiros que saibam reconhecê-las e estão sempre prontas para brilhar ao lado de quem as acompanha. Libra: 16% – Elegantes e charmosas, as librianas valorizam a harmonia nos relacionamentos e são companhias encantadoras, perfeitas para quem gosta de sofisticação.

– Elegantes e charmosas, as librianas valorizam a harmonia nos relacionamentos e são companhias encantadoras, perfeitas para quem gosta de sofisticação. Gêmeos: 13% – Comunicativas e cheias de energia, as geminianas trazem diversão e leveza para as relações, sempre prontas para novas aventuras.

– Comunicativas e cheias de energia, as geminianas trazem diversão e leveza para as relações, sempre prontas para novas aventuras. Peixes: 11% – Sonhadoras e sensíveis, as piscianas buscam conexões emocionais profundas e parceiros que as façam sentir seguras e especiais.

– Sonhadoras e sensíveis, as piscianas buscam conexões emocionais profundas e parceiros que as façam sentir seguras e especiais. Touro: 9% – As taurinas apreciam o conforto e a estabilidade. Elas adoram viver cercadas de luxo e ternura, sendo parceiras fiéis e encantadoras.

Além disso, 27% das usuárias que participaram da pesquisa são de outros signos, o que traz uma boa diversidade de perfis femininos nos relacionamentos Sugar, ajudando a entender melhor os gostos pessoais de cada uma. Além, é claro, de facilitar na hora de compreender o que cada perfil valoriza em um relacionamento. Pode parecer que não, mas o signo deve ser levado em consideração para decidir se aquela pessoa é para você!

