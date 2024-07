Atores locais debatem a inovação colaborativa na RMC

A Inventta e os atores do ecossistema da região se uniram a instituições que são referência em inovação na região de Campinas para promoverem juntos um evento com o objetivo de reunir os atores locais da RMC. O intuito é debater a gestão da inovação em seus mais diversos aspectos e, acima de tudo, promover uma maior colaboração no ecossistema de inovação da região.

O evento, que será realizado em 13 de agosto, trará temáticas cruciais para as empresas da região, como inovação aberta, gestão da inovação e os mecanismos de fortalecimento das relações no ecossistema.

Segundo Bruno Moreira, fundador da Inventta, a RMC tem atores muito potentes que podem gerar ainda mais impacto se ampliarem os mecanismos de colaboração.

O evento “Gestão da Inovação na RMC: Nosso Ecossistema Conectado Construindo o Amanhã” reunirá os atores do ecossistema da Região Metropolitana de Campinas, incluindo grandes e médias empresas de todos os segmentos, instituições de Ciência & Tecnologia, investidores, startups e empreendedores, além de facilitadores do sistema de inovação.

Debate exclusivo

Por fim, os realizadores abrem ainda um espaço exclusivo de debate para discutir os caminhos para impulsionar o ecossistema de inovação da RMC.

Nessa dinâmica, aqueles que se inscreverem para o debate terão espaço para dar suas contribuições, somando forças para atingir o objetivo do evento. Instituições que são referência em inovação na RMC são correalizadores do encontro: CPQD, Venture Hub, Fundação Fórum Campinas, ANPEI e Baita.

Programação do evento

9h00 I Palestra: Fundamentos da Inovação Colaborativa

Palestra onde especialistas revelarão os princípios essenciais para impulsionar a colaboração em projetos de inovação.

Speakers: I Bruno Moreira I Paulo Curado

9h30 I Painel sobre gestão da inovação colaborativa

Speakers: : Carol Araripe I Paulo Curado I José Azarite I Rosana Jamal

10h30 I Networking Break

Momento para trocar experiências, discutir tendências e compartilhar insights com profissionais e especialistas sobre a temática e afins.

11h I Debate Exclusivo

Debate sobre Potencializar o Ecossistema de Inovação da RMC

Sessão exclusiva realizada no formato de fishbowl. Neste debate dinâmico, participantes selecionados discutirão estratégias e ações para fortalecer e expandir o ecossistema de inovação na RMC.

12h30 I Encerramento

Serviço

Evento Gestão da Inovação na RMC: nosso ecossistema conectado construindo o amanhã

Data: 13/08

Horário: Das 9h às 12h

Local: CPQD – R. Dr. Ricardo Benetton Martins, 1000 – Parque II, Campinas – SP

Para se inscrever, basta acessar: https://materiais.inventta.net/gestao-da-inovacao-na-rmc