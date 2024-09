Como a atualização da Meta vai impactar as empresas brasileiras

Em junho deste ano, a Meta, proprietária do WhatsApp, apresentou em São Paulo novas atualizações voltadas para empresas brasileiras. Durante o evento Meta Conversations 2024, Mark Zuckerberg destacou o Brasil como um dos mercados mais ativos na plataforma. Com isso, a companhia enxergou uma oportunidade de expandir os recursos do WhatsApp Business, aprimorando a interação dos consumidores através do uso da inteligência artificial (IA).

O principal destaque da atualização é a introdução da Meta AI. Essa ferramenta promete revolucionar como as empresas se comunicam com seus clientes. Ela será capaz de responder automaticamente às perguntas mais comuns, auxiliando os usuários a encontrar o que precisam com maior rapidez. “A introdução da Meta IA no WhatsApp Business representa um avanço significativo na maneira como as empresas podem interagir com os consumidores, tornando a experiência mais eficiente e personalizada”, comenta Caio Broges, country manager Brasil da Infobip.

Além disso, a Meta AI chega para competir com soluções já existentes no mercado, como o ChatGPT da OpenAI e o Microsoft Copilot. A ferramenta vai permitir que empresas pequenas e empreendedores criem anúncios mais atrativos e ajustem seus textos para causar maior impacto. Isso se torna ainda mais útil no cenário brasileiro, onde existe um crescimento expressivo no uso de chatbots. Atualmente, 72% das empresas já usam IA generativa em seus produtos.

Outro ponto relevante da atualização é o Meta Verified. Essa função, já conhecida entre usuários, agora será estendida para pequenos negócios. Com o novo recurso, empresas poderão obter um selo de verificação em seus perfis, aumentando a credibilidade perante os consumidores. A mudança também trará uma atualização no sistema de verificação do WhatsApp: o selo verde, antes restrito a grandes empresas como bancos e operadoras, passará a ser azul, ampliando a identificação de perfis oficiais.

A nova atualização traz também a integração do Pix com a plataforma WhatsApp Business. Essa função, aguardada há algum tempo no Brasil, permitirá que empresas realizem transações diretamente pelo aplicativo, facilitando pagamentos e transferências. No entanto, essa novidade será exclusiva para negócios, não sendo disponibilizada para transferências entre pessoas físicas.

Caio Borges vê essas mudanças como um movimento estratégico da Meta. “A atualização do WhatsApp Business vai proporcionar uma experiência mais completa para os usuários e empresas. Com a Meta IA, as companhias poderão oferecer um atendimento mais rápido e eficiente, o que pode contribuir para uma melhor relação com o cliente e, consequentemente, para o crescimento dos negócios”, afirma.

Meta no whatsapp

Por fim, uma nova funcionalidade permitirá que os usuários realizem chamadas para centrais de atendimento de grandes empresas diretamente pelo WhatsApp, agilizando a comunicação e proporcionando mais comodidade. Essas atualizações reforçam a estratégia da Meta de consolidar o WhatsApp como uma plataforma multifuncional, facilitando não apenas a comunicação, mas também as transações comerciais.