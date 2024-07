Três autores da região lançam livros no Conet – Congresso Educação para Transformação, que acontece de 24 a 26 de julho, em Gramado (RS). Rodrigo José, de Americana, e Jaime Fulanetto, de Nova Odessa, e Alexandra Melo, de Sumaré, assinam obras inéditas da coletânea de livros infanto-juvenis Inteligênios.

“João-de-barro cantador”, de autoria do cantor Rodrigo José, é baseado na história de vida do artista, famoso intérprete de canções do estilo popular-romântico. A obra conta a história de Rufus, um joão-de-barro que nasce em uma família de construtores e alça voos maiores, em busca de seu sonho de ser um pássaro cantador.

“Será uma experiência nova e com certeza gratificante. O livro infantil traz uma essência que deveria fazer parte da nossa vida adulta. Às vezes, a gente esquece de algumas coisas fundamentais que as crianças valorizam e que nós deveríamos valorizar até o resto das nossas vidas”, enfatizou Rodrigo.

Mais autores

Jaime Fulanetto é autor da obra “O passarinho que não podia voar”. O livro conta a jornada de um passarinho destemido, que nasceu só com uma asa, e conta com os amigos e seu poder de superação para conseguir voar. Ao escrever a história, Jaime também retrata sua história de vida, que foi transformada em 2017, quando sofreu um acidente que o deixou sem as funções de um dos braços. “Estou muito feliz em poder publicar meu primeiro livro. Mais do que emoção, é a realização de um sonho poder alcançar e motivar outras pessoas através de minha história”, relata.

“Os sonhos de Juju, a girafa motoqueira” rememora lembranças da infância da coordenadora de projetos, pós-graduada em educação, Alexandra Melo. “Estou muito feliz em lançar meu livro no Conet, no estande da Inteligênios. É um prazer imensurável contribuir no desenvolvimento das crianças através da literatura”, destaca Alexandra.

Baseada no conceito de bibliodiversidade, a Coletânea Inteligênios é, principalmente, destinada às crianças, e tem como objetivo possibilitar que tenham acesso à diversidade de gêneros literários, autores, linguagens e histórias.

SOBRE O CONET – Considerado o maior encontro educacional do Sul do País, o congresso acontece em Gramado (RS) e traz este ano o tema: Cores, Saberes e Sabores de Uma Educação que Transforma e Humaniza. Em três dias – 24, 25 e 26 de julho -, professores, dirigentes municipais de educação, gestores escolares e especialistas irão discutir e conhecer propostas e caminhos para a construção de uma educação humanizadora, superando a concepção tradicional de escola transmissora de conteúdos.

