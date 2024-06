O barbarense Janeferson Aparecido Mariano Gomes, 48, o Nefo, apontado como líder do plano para sequestrar e matar o senador Sergio Moro, foi assassinado ao lado de outro detento identificado como Reginaldo Oliveira, de Souza, 48 , o “Rê, na tarde desta segunda-feira (17).

O crime aconteceu na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a P2, em Presidente Venceslau.

Os dois haviam sido presos durante a operação “Sequaz”, que investigou o plano elaborado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra os agentes públicos. A criação do plano foi desmantelada em março de 2023.

Barbarense no condomínio

Nefo e a sua companheira, então com 33 anos, foram presos no Condomínio Jardim das Flores, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nefo e Rê foram assassinados logo após o almoço, durante o banho de sol, na P2. O barbarense foi levado para o banheiro do presídio, onde outros criminosos o mataram a facadas. Em seguida, os mesmos presos pegaram Rê no pátio da unidade, onde ele morto também com golpes de facas.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ainda não se manifestou sobre as mortes.

Após as execuções, os três suspeitos se entregaram e assumiram a autoria dos assassinatos.

