Bárbaros BBQ volta a Americana; R$ 450 por cabeça

Prepare-se para saborear uma experiência única e irresistível! No dia 21 de setembro, a 14ª edição do Bárbaros BBQ promete agitar a cidade de Americana, localizada no interior do Estado de São Paulo, reunindo amantes do churrasco, famílias e amigos em um dia repleto de sabor, música e confraternização.

Além disso, esse que é um dos maiores festivais de churrasco do Brasil, promete também deixar os fãs por carnes enlouquecidos. Imaginem o cenário: grandes mestres churrasqueiros, 40 estações de carnes, open bar e open food, e música ao vivo em um lugar sensacional: o Parque de Eventos CCA, o recinto da Festa do Peão de Americana. E tudo isso durante nove horas de festa!

Todos os convidados verão de perto como se prepara bons cortes de carnes e depois degustarão de um churrasco feito com grandes mestres da carne.

No cardápio são 40 tipos de pratos com os mais variados e suculentos tipos de cortes de carnes como bife de ancho suíno, linguiça de costela, cupim casqueirado, shortrib, costela de fogo de chão, brisket, chorizo, choripan, cordeiro patagônico, picanha, shawarma e rosbife defumado, além dos deliciosos acompanhamentos como crispy de mandioquinha, chips de quiabo, homus de couve flor, gremolata trufada, relish de jalapeño, mac and cheese e feijão tropeiro.

Quanto ao Open Bar, o evento contará com drinks variados com Gin Pembroke, Bourbon Whisky Jim Beam, Cachaça Santa Capela, água e refrigerantes.

As cervejas ficam por conta da Black Princess, marca que traz 15 mil litros de chopp Gold, com 120 torneiras espalhadas pelo espaço e uma seleção de cervejas especiais como Apa-82, Doctor Weiss, Miss Blond, Back to the Red, Let’s Hop e Tião Bock.

Para comandar as estações de carne, o Bárbaros BBQ contará com a participação de grandes chefs e empresas do segmento, incluindo Rafa Guilen, Ricardo Costa, Vini Osti, Roberto Bocabello, Ligia Karazawa, Barbecue King, Denis Parron, Julia Carvalho, Luiza Semeraro, Koji, Jackson, Edvaldo Caribé, Dja Hizqui, Marcinha Ohya, John Leo, Thiago Popoto, Anderson Correa, Raila Arruda, Irmãos Chinellato, Priscila Deus, Vinicius Aguiar, Fadia Cheaito, Gui Moraes, Thiago Gil, Shemuel Shoel – Nice To Meat U, Pierre Marche, Hugo Otero, Renato Gil, Cassiano Rubi, Adil Miranda, Adriano Geleia, Marcelo Bonato, Bruno Salomão, Maciel Siqueira, Tadeu, Lucão BBQ, Netão Bom Beef, JP Abreu e Mario Resende, Fernando Rodriges e Eduardo Pedroso, e o campeão do Concurso “Quem Vai Ser o Próximo Assador” Ricardo Silva – Brasa Negra.

Para animar a festança não poderia faltar o melhor da música com a apresentação de três shows incríveis: Banda Red Fox, atualmente a maior referência nacional de country music americana e country rock; Banda Duoderiz & The Flame Orchestra, uma banda folk que entrega um espetáculo sinérgico e dançante do começo ao fim, e para completar, nada melhor do que um sertanejo de primeira com Sâmi Rico, que promete mandar um repertório mega animado para os amantes desse estilo de música.

Para as crianças, o evento, que se consolidou como um dos maiores eventos de gastronomia do Brasil, conta com um Espaço Kids, com ambiente climatizado e monitoria, garantindo a diversão e o entretenimento para toda a família.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos online através do site e app da Ingresse. Reserve a data e prepare-se para uma experiência inesquecível!

Para mais informações e atualizações, siga o Bárbaros BBQ nas redes sociais e acesse o site oficial do evento.

A 14ª edição do Bárbaros BBQ tem o patrocínio de Black Princess, Cepera, Ford, Aurora, JBS, Jim Beam, Ajisal, Santa Massa, Mazurk, Wyda, Teph Imports, Casa do Padeiro, Farofa da Dindah, Mondelli, Leve Energia, Mar e Rio, Icy Gelato, BioExtratus, Santa Capela e Pembroke.

Sobre Jim Beam

Jim Beam é o bourbon mais vendido do mundo, elaborado por sete gerações da mesma família desde 1795.

Fred Noe, o Master Distiller da 7ª Geração de Jim Beam, manteve-se fiel à receita familiar que foi passada de geração em geração.

Sobre Black Princess

A Black Princess, marca premium do Grupo Petrópolis, será a cerveja oficial do Bárbaros BBQ. Combinando inovação, tradição, qualidade e sabor, a Black Princess é perfeita para quem busca novas experiências. No evento será possível encontrar uma seleção de rótulos – O chopp Black Princess Gold (American Lager), e, as cervejas especiais, Apa-82 (APA), Doctor Weiss (Kristal Weizen), Back to the Red (Red Lager), Let’s Hop (IPA), Tião Bock (German Bock) e Miss Blond (Belgian Blong Ale) – para harmonizar com seus cortes de carnes favoritos, proporcionando uma experiência gastronômica diferenciada, capaz de conquistar os mais exigentes apreciadores.

Saiba mais sobre a cerveja em www.cervejablackprincess.com.br e @cervejablackprincess

Sobre Bárbaros BBQ

O Bárbaros BBQ, criado em 2016 na cidade de Americana, interior de São Paulo, celebra sua décima quarta edição. O festival gastronômico itinerante, já presente em Campinas, Sorocaba, Rio de Janeiro e São Paulo, vem conquistando um público crescente graças à sua proposta de reunir renomados chefs e mestres churrasqueiros, oferecendo uma seleção de carnes premium, bebidas geladas e uma atmosfera musical envolvente.

A inspiração para o Bárbaros BBQ surgiu durante a estadia do idealizador Guga Nardini na Austrália, onde teve contato com o Meatstock, maior evento de churrasco do país. Ao retornar ao Brasil, Nardini decidiu trazer para casa o conceito de um festival semelhante, dando origem ao Bárbaros BBQ, que se tornou um marco na cena gastronômica brasileira. Ao longo dos anos, o evento se expandiu não apenas como um encontro presencial, mas também como uma plataforma online, oferecendo uma experiência completa e diversificada sobre gastronomia e churrasco para seus fiéis seguidores.

Serviço:

Local: Parque de Eventos CCA – Festa do Peão – Americana / SP

Endereço: Caminho de Servidão, 245 – São Sebastião

Data: 21 de setembro de 2024. Sábado, das 13h às 22h.

Link para compra: https://www.ingresse.com/barbaros-bbq-americana-2024/

Valores: De 11 a 17 anos – R$ 250,00 + taxas (3° lote)

Adultos – R$ 450,00 + taxas (3° lote)

*Crianças com idade até 10 anos não pagam.

