Bares e restaurantes da RMC esperam vender 20% a mais com o Dia dos Pais

Com a chegada do Dia dos Pais, bares e restaurantes da Região de Campinas projetam aumento nas vendas. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) indica que 78% dos estabelecimentos planejam abrir suas portas no domingo de Dia dos Pais, e dentre esses, mais da metade (65%) espera faturar até 20% mais em comparação com o ano passado. O levantamento também mostra que, em relação a um domingo comum, 57% dos empresários preveem um aumento de até 20% nas vendas.

“O Dia dos Pais não é uma data tão potente quanto o Dia dos Namorados e o Dia das Mães, mas ainda assim traz uma contribuição importante para o faturamento. No ano passado tivemos um bom segundo semestre, espero que o setor possa retomar esse bom momento, pois estamos precisando”, afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Apesar da expectativa de aumento nas vendas, a pesquisa da Abrasel revela que 60% das empresas operaram sem fazer lucro em junho. Desse total, 36% dos estabelecimentos estão operando em equilíbrio, enquanto 24% registraram prejuízo. Além disso, 40% das empresas possuem dívidas em atraso, refletindo os desafios enfrentados pelo setor.

Entre as empresas endividadas, 73% devem impostos federais, 47% devem impostos estaduais, 36% têm empréstimos bancários em atraso, 29% têm débitos com serviços públicos como água, luz, gás e telefone, 29% devem encargos trabalhistas e previdenciários, 27% estão em atraso com taxas municipais, 22% devem a fornecedores de insumos como alimentos e bebidas, 20% têm débitos de aluguel, 11% devem a fornecedores de equipamentos e serviços, e 6% estão em atraso com pagamentos a empregados.