O Carnaval de 2025 traz otimismo para bares e restaurantes em todo o Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela Abrasel, 74% dos empresários planejam abrir durante os dias de folia, e 69% desses esperam um aumento no faturamento em relação ao ano passado. Para 59% dos entrevistados, o crescimento deve chegar a 20%, enquanto 10% apostam em resultados ainda mais expressivos, acima desse percentual.

A data tardia do Carnaval, que será realizado em março, também pode beneficiar especialmente regiões turísticas, prolongando a temporada de alta movimentação em alguns estados. Essa perspectiva surge após um dezembro marcado por uma recuperação parcial no setor, quando 44% dos estabelecimentos operaram com lucro, 37% tiveram equilíbrio e apenas 18% registraram prejuízo, o menor índice em 12 meses. Naquele mês, 1% das empresas ainda não existiam.

Recuperação financeira ainda em andamento

Apesar das boas expectativas para o Carnaval, muitos empresários ainda enfrentam dificuldades financeiras. A pesquisa mostrou que 38% das empresas possuem pagamentos em atraso, sendo os impostos federais, encargos trabalhistas e contas de serviços públicos os mais citados. Essa realidade reflete desafios acumulados ao longo dos últimos anos, especialmente com a pandemia e o aumento no preço dos insumos.

Diante da alta na inflação, a estratégia de reajuste de preços tornou-se criteriosa para os estabelecimentos do setor. No último mês, 74% dos empresários conseguiram reajustar os valores do cardápio, sendo que 40% acompanharam o índice inflacionário, 23% ficaram abaixo dele e 11% optaram por aumentos superiores. Outros 26% não conseguiram implementar qualquer reajuste.

Consumo na folia promete movimentar os negócios

Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, o otimismo do setor está alinhado ao cenário econômico mais favorável, marcado pelo aumento no número de empregos e alta do turismo no país.

“No ano passado, tivemos um dos melhores carnavais para o setor de alimentação fora do lar, com alta de 15% no faturamento. A expectativa é de que em 2025 os resultados sejam ainda melhores, impulsionados pelo maior poder de compra da população, pela redução do desemprego e pelo aumento do turismo, tanto doméstico quanto internacional”, destaca.

Apesar do otimismo, Solmucci ressalta que o Carnaval, apesar de importante, é apenas o começo de um ano com diversas oportunidades para o setor. “Embora a festa seja um bom ponto de partida, é essencial que os empresários vejam o Carnaval como uma preparação para um ano de crescimento contínuo. Aproveitar este momento para ajustar as finanças, atrair novos clientes e fortalecer os laços com os habituais é crucial para garantir um desempenho consistente nos meses seguintes”, conclui.