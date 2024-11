Bateu na mulher e foi em cana no N Aliança Americana

Um homem que bateu na namorada foi detido após ação da Gama (Guarda Municipal) em Americana. Agentes da força especial Romu (Ronda Ostensiva Municipal) prenderam o homem por agressão no Jardim Nova Aliança no final da noite do sábado (23).

Os homens da lei foram chamados por volta das 23h20 (equipe subinspetores Rodolfo e E. Santos e Amancio). Eles seguiram para a solicitação na Rua Ademir Panaro.

Chegando na casa, eles foram recebidos pela mulher, que disse que é constantemente agredida pelo seu companheiro.

Bateu duro

Ela afirmou que desta vez levou socos no olho e barriga e decidiu chamar a GM. Em seguida, o agressor foi detido.

Ele foi encaminhado para a delegacia e a autoridade determinou o flagrante por violência doméstica.

