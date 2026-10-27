Um homem acusado de bater no avô idoso acabou preso esta segunda-feira em Sumaré. A ocorrência foi registrada como violência doméstica e desacato. O homem de 40 anos teria tentado invadir a casa na rua Josefina Luchiari Moranza, que fica no jardim Primavera.

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Na tarde de segunda-feira (26), policiais militares foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a equipe encontrou um homem em estado de agitação, tentando ingressar em uma residência e apresentando sinais de possível alteração por uso de substâncias psicoativas.

Xingou os policiais e bateu no avô, disse família

Durante a intervenção, o indivíduo proferiu ofensas contra os policiais militares. Em contato com a vítima, os policiais foram informados de que o homem havia ameaçado familiares e agredido o próprio avô mediante empurrões. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada, permanecendo preso.