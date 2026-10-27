Entre o primeiro e o segundo turno, o presidente Lula (PT) ganhou 9 mil votos em Santa Bárbara d’Oeste. Ele pulou de 29.759 votos no dia 4 de outubro para 38.758 votos este domingo. Já o campeão de votos na cidade Flávio Bolsonaro teve aumento menor no total de votos. Apesar de passar aos 65% dos votos na cidade, Flávio ganhou 5,1 mil- 3,9 mil a menos que Lula.

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Votação em Santa Bárbara 1o e 2o turno e crescimento dos candidatos

Santa Bárbara 1o tutno 2o turno Crescimento Flávio 67949 73089 5140 Lula 29759 38758 8999

O presidente herdou mais votos dos demais candidatos e também dos eleitores que foram votar no segundo turno. Flávio teve menor votação percentual que o pai, Jair Bolsonaro, alcançou no 2o turno de 2022. Jair bateu os 67,3% dos votos contra 65,35% do filho ontem.