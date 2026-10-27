Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Santa Bárbara d’Oeste no dia 16 de novembro

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A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA, mais uma vez, passará por Santa Bárbara d’Oeste. A atração estará no Município em 16 de novembro, uma segunda-feira, a partir das 18 horas. O trajeto será de aproximadamente 9 km, com duração estimada de uma hora.

O comboio terá como ponto de partida o Supermercado Pague Menos do Jardim Firenze, na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, e fará o seguinte percurso:

Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior

Avenida Pastor Diogenes Wiezel

Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135)

Avenida Monte Castelo

Avenida Tiradentes

Rua Joaquim de Oliveira

Rua Riachuelo

Rua 13 de Maio

Rua Santa Bárbara

Rua Floriano Peixoto

Rua José de Alencar

Rua João Lino

Rua Alice Aranha de Oliveira

Avenida Monte Castelo

Rua João Lino

Rua Duque de Caxias

Avenida Sábato Ronsini

Rua Olívio Saes

Rua Calil Baruque

Rua Capitão Manoel Caetano

Rua Cícero Jones

Rua Alonso Keese

Rua Peregrino de Oliveira Lino

Rua XV de Novembro

A atração, que passará por 94 municípios de sete estados brasileiros, conta com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para sua realização na cidade.

A Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA busca celebrar a magia dessa época do ano e incentivar as pessoas a viverem o espírito natalino. Serão cinco caminhões cenográficos percorrendo as ruas e avenidas do Município, com a presença do Papai e da Mamãe Noel.

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