Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Santa Bárbara d’Oeste no dia 16 de novembro
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A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA, mais uma vez, passará por Santa Bárbara d’Oeste. A atração estará no Município em 16 de novembro, uma segunda-feira, a partir das 18 horas. O trajeto será de aproximadamente 9 km, com duração estimada de uma hora.
O comboio terá como ponto de partida o Supermercado Pague Menos do Jardim Firenze, na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, e fará o seguinte percurso:
Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior
Avenida Pastor Diogenes Wiezel
Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135)
Avenida Monte Castelo
Avenida Tiradentes
Rua Joaquim de Oliveira
Rua Riachuelo
Rua 13 de Maio
Rua Santa Bárbara
Rua Floriano Peixoto
Rua José de Alencar
Rua João Lino
Rua Alice Aranha de Oliveira
Avenida Monte Castelo
Rua João Lino
Rua Duque de Caxias
Avenida Sábato Ronsini
Rua Olívio Saes
Rua Calil Baruque
Rua Capitão Manoel Caetano
Rua Cícero Jones
Rua Alonso Keese
Rua Peregrino de Oliveira Lino
Rua XV de Novembro
A atração, que passará por 94 municípios de sete estados brasileiros, conta com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para sua realização na cidade.
A Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA busca celebrar a magia dessa época do ano e incentivar as pessoas a viverem o espírito natalino. Serão cinco caminhões cenográficos percorrendo as ruas e avenidas do Município, com a presença do Papai e da Mamãe Noel.
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