Atendimento ao público na Sosu tem retomada prevista para quarta-feira

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O atendimento ao público na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, localizada na Avenida Bandeirantes, nº 600, está previsto para ser retomado a partir de quarta-feira (28).

O atendimento permanece suspenso nesta terça-feira (27), em decorrência do transbordamento do Ribeirão Quilombo. A água alcançou a sede da pasta durante o final de semana. Os funcionários estão trabalhando na limpeza e manutenção do prédio.

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