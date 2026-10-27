O vereador Celso Ávila, o ex-vereador Eliel Miranda e o empresário Gustavo Antoniassi foram atropelados pela onda do PL na eleição para deputado no começo do mês. Assim como os ‘grandões’ Denis Andia, Felipe Sanches e Esther Moraes, tiveram desempenho aquém do esperado e começarão 2027 pensando bastante o que vão fazer para 2028.

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Ávila foi o único dos três que saiu candidato a deputado estadual, e ficou na 5a posição na cidade. Antoniassi não chegou aos 5 mil votos em Santa Bárbara- cidade onde focou mais sua campanha. Eliel também não repetiu a votação expressiva de 2022 em todo o Estado, mas manteve a votação na cidade.

Gustavo Antoniassi 4.979 votos

Eliel Miranda 3.775 votos

Celso Ávila 4.157 votos

O que esperar deles?