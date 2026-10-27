Prefeitura informa sobre intervenções na Av da Amizade

Em resposta a requerimento de Marcos Caetano, prefeitura informa sobre intervenções na Avenida da Amizade

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O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos em resposta ao requerimento nº 984/2026, no qual solicitou informações e providências sobre possível recapeamento em toda a extensão da Avenida da Amizade.

No requerimento, o parlamentar relata que o trecho apresenta diversos pontos com buracos, desgaste acentuado do pavimento e desprendimento da camada asfáltica. Marcos comenta que a situação é ainda mais preocupante nas proximidades de algumas lombadas, onde existem buracos e irregularidades que podem não ser percebidos pelos motoristas durante a passagem, aumentando o risco de acidentes e de danos aos veículos. Segundo o autor, há relatos de condutores que tiveram pneus cortados e outros prejuízos materiais ao passar por pontos deteriorados.

Na resposta, a Unidade de Transportes e Sistema Viário afirma que a realização de serviços de recuperação e recapeamento asfáltico está condicionada à avaliação técnica, à definição de prioridades e à disponibilidade de recursos financeiros. A administração municipal ressalta que apenas um pequeno trecho da Avenida da Amizade pertence ao município de Americana, e por conta disso a secretaria declara que o recapeamento por completo deverá ser feito através de convênio estadual através de emenda parlamentar.

Ainda de acordo com o Executivo o município realiza periodicamente serviços de zeladoria no trecho da Avenida da Amizade pertencente a Americana, visando à manutenção das condições de conservação, segurança e trafegabilidade da via.

“Vamos continuar acompanhando a situação e buscando melhorias para a Avenida da Amizade. Acreditamos que a união entre os municípios e a viabilização de recursos por meio de convênio estadual e emenda parlamentar sejam fundamentais para uma solução mais abrangente e segura”, concluiu Marcos Caetano.

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