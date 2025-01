BBB 2025: Vai Bombar ou Flopar? Vidente revela

Com o BBB 2025 prestes a começar, a curiosidade sobre o sucesso ou fracasso desta edição já toma conta do público. Para trazer respostas, consultamos Michelle Castro, conhecida como a “Dona do Destino” por suas previsões certeiras. Usando o jogo de búzios e as cartas do baralho cigano, Michelle traçou um panorama intrigante sobre o que esperar do programa este ano.

Segundo Michelle, o futuro do BBB 2025 ainda está repleto de incertezas. “Quando pergunto especificamente sobre a audiência, o que aparece é uma grande dúvida. Parece que vai ter polêmicas suficientes para gerar engajamento, mas tudo vai depender de como a produção encaminhar a visibilidade do jogo”, explica ela.

De acordo com o que os búzios e as cartas revelaram, o BBB 2025 tem potencial para gerar debates intensos, mas as polêmicas podem ser um divisor de águas. “Algumas dessas controvérsias podem ser vistas de forma negativa pelo público. Se a produção não souber conduzir os conflitos e situações que vão surgir, isso pode prejudicar a imagem do programa”, alerta Michelle.

Ainda assim, a “Dona do Destino” destaca que o programa deve manter sua base fiel de fãs. “O Eixo mostra que quem já acompanha o BBB vai continuar dando audiência. Porém, não vejo a edição atraindo espectadores que não têm o hábito de assistir ao programa. Não será uma temporada capaz de gerar curiosidade em novos públicos”, analisa.

Michelle também observou que até mesmo entre os participantes há uma energia indefinida. “Quando pergunto sobre os participantes, tanto no jogo de búzios quanto nas cartas, sempre aparece a carta do caminho. Isso indica que o destino da edição pode seguir dois rumos: tanto pode ser um sucesso, com uma grande audiência, quanto pode enfrentar rejeição. Vai depender de como a produção vai lidar com os obstáculos e dar ênfase nas situações mais polêmicas.”

Apesar das incertezas, Michelle acredita que os primeiros dias do programa serão decisivos. “Logo no início, já teremos uma noção de como o público vai reagir às dinâmicas e aos participantes. É aí que vamos entender se o jogo vai engatar ou não”, afirma.

Com um futuro aberto a dois caminhos, o BBB 2025 promete uma temporada cheia de desafios para a produção. Resta saber se a condução do programa será suficiente para transformar as polêmicas em um sucesso de audiência ou se o jogo ficará marcado por rejeições.

Nicole e Paula no BBB: família está ansiosa

Mãe e filha, Nicole e Paula Oliveira disputam a última vaga dupla para o BBB 25. A votação encerra hoje, na estreia do reality. Apesar de serem muito amigas, parceiras e confidentes, elas preferem morar separadas pela relação entre “tapas e beijos”. Do lado de fora, a família está ansiosa e apreensiva para descobrir essa convivência 24 horas ao vivo.”Vai ser uma surpresa porque elas não ficam o tempo todo juntas. Pode ser uma convivência muito harmoniosa, mas também pode ter muita confusão (risos). É uma caixinha de surpresas”, brinca Natalino Oliveira, pai de Nicole e ex-marido de Paula. “Na maior parte do tempo elas se dão muito bem. Mas quando começa alguma discussão, uma dá as costas e pronto, assunto encerrado. No reality isso não vai existir, não tem como correr”. Nicole mora com o pai e Paula visita os dois quase todos os dias. Apesar de serem ex-companheiros, eles se dão muito bem. “A Paula toca a campainha e já entra em casa, é uma convivência muito boa, de muita risada e conversa. Mas as duas têm personalidade forte, são geniosas. No reality, acredito que vão se unir e enfrentar todos os desafios juntas. Mas tudo pode acontecer, né?”. Amiga das duas, Fernanda Manoela conta que a expectativa da família e dos amigos é grande para descobrir essa relação delas, juntas o tempo todo na mesma casa. Mas acredita que o reality vai fortalecer ainda mais a relação de Nicole e Paula. A amiga ainda acredita que depois do BBB as duas vão morar juntas e lançar novos projetos. “Elas são muito parceiras, muita gente diz que parecem irmãs mesmo. São bem parecidas e acho que no BBB elas podem se unir ainda mais, deixando as diferenças de lado. Na verdade são brigas bobas, do dia a dia. Como elas vão lidar? Vai ser uma surpresa para todos nós (risos). Não estamos acostumados a vê-las grudadas. Assim como o Brasil, estamos na expectativa também”, conta.

