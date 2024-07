Beto Abreu é o novo presidente da Suzano, a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto. O executivo assume o cargo com a missão de dar andamento ao plano estratégico da companhia, que neste ano comemora seu centenário e conclui a construção da maior linha única de produção de celulose do mundo, em Ribas do Rio Pardo (MS).







Com experiência de mais de 30 anos e passagens por empresas como Rumo, Shell e Raízen, Beto Abreu é reconhecido por sua capacidade de conciliar resultados a práticas de gestão focadas nas pessoas e no fortalecimento de parcerias, além de possuir ampla experiência na condução de transações de fusão e aquisição.







A chegada de Beto Abreu à Suzano foi anunciada em fevereiro deste ano. Em 2 de abril, ele iniciou um processo bem-sucedido de transição com Walter Schalka, que deixa a presidência da companhia após 11 anos, e passa a integrar o Conselho de Administração e diferentes comitês da empresa.



Fala Beto Abreu



“Estou honrado e entusiasmado em assumir a presidência da Suzano, uma companhia que sempre admirei pelo impacto positivo que gera na sociedade e por seu posicionamento estratégico em sustentabilidade, conduzido com maestria pelo Walter”, afirma Abreu. “Reafirmo o nosso compromisso de atuar como agente transformador, liderando a expansão em novos mercados para a biomassa e consolidando nossa posição como referência em soluções sustentáveis. Continuaremos a inovar e fortalecer nossas parcerias estratégicas para construir um futuro melhor e mais sustentável para a sociedade”, completa o executivo.







Engenheiro de Produção formado pela PUC-Rio e com MBA em Administração pela Fundação Dom Cabral, Beto Abreu também concluiu programas executivos no IMD Business School e na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Antes de ingressar na Suzano, foi presidente da Rumo, a maior operadora de logística ferroviária independente do Brasil, por cinco anos. Com 53 anos, o executivo é casado e pai de três filhos.







Beto Abreu assume o cargo em um momento importante da história da Suzano, que está prestes a concluir o Projeto Cerrado, com investimento estimado em R$ 22,2 bilhões. A fábrica, anunciada em 2021, simboliza o maior ciclo de investimentos da história da companhia, liderado por Schalka nos últimos anos.







“Desejo muito sucesso ao Beto e estou certo de que ele irá liderar com êxito a Suzano nesta próxima fase de crescimento. Sua experiência e visão estratégica serão fundamentais para a condução da companhia em uma jornada que resultará em contribuições sociais, ambientais e econômicas ainda mais positivas”, afirma Schalka, que, entre outras importantes realizações, esteve à frente do processo de fusão entre as empresas Suzano Papel e Celulose e Fibria.











Sobre a Suzano



A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br