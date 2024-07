Lula em Campinas esta 5a feira

O presidente Lula da Silva (PT) passará a próxima sexta-feira (7) em Campinas com extensa agenda na cidade.

Pré-candidatos a vereador da região organizam vans para acompanhar o presidente e tentar gravar vídeos ou tirar fotos para a campanha eleitoral que começa em agosto. De Americana deve sair 1 ou 2 vans para acompanhar o petista na cidade.

A agenda prevê que o presidente chega à cidade pouco antes das 10h. Ele faz uma visita ao Sirius (Acelerador de Partículas) no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), com agenda voltada a assuntos relacionados à ciência nacional.

O PT deve ter como candidato em Campinas o médico Pedro Tourinho, que foi o mais votado da cidade nas eleições de 2022 quando saiu candidato a deputado estadual. Ele disputa com o deputado estadual Rafa Zimbaldi quem vai para o segundo turno contra o favorito prefeito Dario Saadi (Republicanos).

Lula e o BRT

Na parte da tarde, a agenda será voltada para assuntos municipais. Lula vai tratar de temas locais e de duas parcerias com a Prefeitura: liberação do financiamento para obras antienchentes, macrodrenagens com financiamento com BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e verba para o BRT- obra que tem quase 15 anos e ainda não foi completada.

Para as obras antienchentes, a estimativa é que as verbas federais venham para a construção dos piscinões em áreas de alagamentos crônicos, como a Avenida Princesa d’Oeste, no Jardim Proença, por exemplo.

