Empresário Airton Sgobin vira cidadão emérito em Americana

A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (1) sessão solene para a entrega de título de cidadão emérito ao senhor Airton Sgobin, por relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD), que presidiu a sessão. Participaram do evento o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o ex-prefeito do município, Omar Najar, além de convidados, amigos e familiares do homenageado.

Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município.

Durante o uso da palavra, Leoncine enalteceu trabalho do homenageado no setor empresarial e em ações culturais na cidade. “Um homem autêntico, que é sempre notado pelo excelente trabalho por onde passou. É um privilégio poder fazer essa indicação, e eu nem imaginava que ele não tinha recebido o título ainda, porque são contribuições inestimáveis ao município; já trabalhou na prefeitura, na área de turismo e na promoção de eventos da comunidade católica. Sem dúvidas ele é merecedor, agradeço muito pela amizade do Airton”, falou.

O prefeito de Americana parabenizou a indicação do homenageado e destacou sua contribuição na construção da história da cidade. “Tantas pessoas que se reúnem aqui hoje para prestigiar o Airton, com tantos serviços prestados à comunidade. Muitos se espelham em seu trabalho. Uma liderança que marca pela visão de futuro, que representa muito bem os americanenses. Que Deus o abençoe imensamente”, disse Sardelli.

Airton compartilhou sua história e falou sobre os princípios de fé, trabalho e responsabilidade que aprendeu de seus pais e que nortearam seu trabalho. ”Em nome de minha fé, agradeço a Deus por este momento tão feliz que estou vivendo hoje e também ao vereador Leoncine, que sempre se entusiasmou com minhas histórias. Minha história é de superação do preconceito, e eu sempre tive minha família ao meu lado que lutou junto comigo. Não tem como seguir em frente sem pensar no passado, então sempre reverencio meus pais e meus avós. Todos que estão aqui fazem parte da minha vida, muito obrigado”, discursou o homenageado.

Biografia

Airton Sgobin – Cidadão Emérito

Airton Antonio Sgobin nasceu em 14 de outubro de 1959, na cidade de Americana, no bairro Girassol. Filho de Maria Mina Sgobin e Gumercindo Sgobin. Neto de Maria de Luca Mina e José Mina e de Assumpta Sgobin e Pedro Sgobin. Irmão de Adilson (in memorian), Mariléia e Lysiane Sgobin. Os sobrinhos são Mariana, Vitória, Pedro e Ana Julia.

Companheiro de André Luiz Miranda há 33 anos e em união estável desde junho de 2020. Sócio Proprietário da Floricultura Girassol, junto de André, há 30 anos.

Aos 7 anos, iniciou escola primária no Centro Educacional Sesi 101, no bairro Frezzarin, onde sempre carregou com muito orgulho os ensinamentos que lá conquistou e traz para sua vida até os dias de hoje.

Em 1971 novos passos para o ensino ginasial, no Instituto Kennedy. Já com a juventude, despontando os 18 anos, chegava a hora do serviço militar no Tiro de Guerra de Americana.

Frequentou o curso de Artes Dramáticas na Escola de Artes Odete Motta Raia, em Campinas. Com esse aprendizado, passou a integrar o grupo de Teatro da Igreja Matriz de Santo Antônio. Participou de várias peças.

Novos horizontes se abrindo e em 1980 ingressava para o curso de comunicação social na Universidade Metodista de Piracicaba, optando, mais tarde, na área de publicidade e propaganda, formando-se em 1985.

Participou por muitos anos no Jocrisa, em forte Grupo de Jovens da Matriz de Santo Antônio.

Mas foi na Paróquia do Senhor Bom Jesus que Airton teve sua vivência maior. Foi catequista, participou de várias equipes e teve forte presença nas festividades de Corpus Christi, mantendo a tradição da decoração dos tapetes na procissão da igreja.

Foi presença marcante nos carnavais de rua de Americana, que entre os anos 70 e 80 atraia milhares de pessoas para os desfiles na rua Fernando de Camargo. Airton desfilou para várias escolas de samba e foi folião do Bloco Musical Bananeira, onde assinou como carnavalesco. Construiu uma relação com a Beija Flor de Nilópolis e amizade com Joãozinho Trinta, sendo um dos primeiros americanenses a se destacar no carnaval do Rio.

Reconhecido na cidade e região como colunista social, desenvolveu trabalhos de produção de moda, tanto em fotos como nas passarelas, assinando vários eventos em desfiles beneficentes da cidade.

Deu largada em sua carreira como estilista, montando um Ateliê de Moda, oferecendo oportunidade de trabalho e aprendizado para a vários profissionais.

Em 1992 foi Chefe da Divisão de Cultura no extinto Decet da Prefeitura Municipal de Americana. Em 1994 assumiu junto à André Miranda a Floricultura Girassol, fundada pelo saudoso irmão Adilson. Foi uma nova etapa. No comércio fez parte de tantos movimentos, inclusive como diretor voluntário da ACIA.

Com a Floricultura, passa a atender uma infinidade de eventos com decoração para casamentos, jantares e bailes.

Com a história do passado e a do presente lhe rendeu a fama de um dos melhores decoradores e uma das pessoas mais conhecidas da cidade. Airton, com uma personalidade forte e única, inventou moda, rompeu barreiras, venceu preconceitos e lutou. Ignorando e vencendo a todos para vencer cada vez mais. Assim ele escreve seu nome na história da cidade.

