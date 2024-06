Espera-se para este domingo que o presidente dos EUA, Joe Biden, discuta o futuro de sua campanha à reeleição presidencial com sua família. O The New York Times defendeu a renúncia do presidente em editorial publicado este final de semana.

Também devem participar das reuniões aliados dele no Partido Democrata em Camp David.

Biden fica ou sai?

Após o debate de quinta com o ex-presidente Donald Trump ter deixado vários membros do Comitê Nacional Democrata em um “ Estado de pânico ”sobre sua capacidade mental.

Já na sexta-feira, alguns membros democratas importantes do Congresso, tanto privada quanto publicamente, pedindo que ele renuncie como candidato presidencial.

