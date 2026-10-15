A semana da Black Friday concentra uma intensificação de ameaças no ambiente digital. Dados da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil e líder em prevenção a fraude, mostram que, entre 23 e 29 de novembro de 2025, foram identificados 604 anúncios falsos, volume 147% superior à média semanal registrada entre os dias 2 e 22 daquele mês. No acumulado das quatro semanas analisadas em novembro, foram identificadas 3.358 ameaças digitais.

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A última semana respondeu, sozinha, por 39,9% desse total, evidenciando a concentração das ocorrências no período da Black Friday.

O movimento de aumento ao decorrer de novembro, com pico na última semana e principal das promoções, também foi observado na criação de perfis falsos, com a identificação de 625, o equivalente a 89 por dia. Juntas, as duas categorias somaram 1.229 ocorrências e representaram 91,8% de todas as ameaças identificadas na semana da Black Friday. Ao todo, foram mapeadas 1.339 ameaças na última semana de novembro, incluindo 103 sites e sete aplicativos falsos. O volume total ficou 99% acima da média semanal observada entre 2 e 22 de novembro. Veja o detalhamento dos dados no infográfico abaixo: