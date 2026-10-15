A semana da Black Friday concentra uma intensificação de ameaças no ambiente digital. Dados da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil e líder em prevenção a fraude, mostram que, entre 23 e 29 de novembro de 2025, foram identificados 604 anúncios falsos, volume 147% superior à média semanal registrada entre os dias 2 e 22 daquele mês. No acumulado das quatro semanas analisadas em novembro, foram identificadas 3.358 ameaças digitais.
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A última semana respondeu, sozinha, por 39,9% desse total, evidenciando a concentração das ocorrências no período da Black Friday.
O movimento de aumento ao decorrer de novembro, com pico na última semana e principal das promoções, também foi observado na criação de perfis falsos, com a identificação de 625, o equivalente a 89 por dia. Juntas, as duas categorias somaram 1.229 ocorrências e representaram 91,8% de todas as ameaças identificadas na semana da Black Friday. Ao todo, foram mapeadas 1.339 ameaças na última semana de novembro, incluindo 103 sites e sete aplicativos falsos. O volume total ficou 99% acima da média semanal observada entre 2 e 22 de novembro. Veja o detalhamento dos dados no infográfico abaixo:
“Os fraudadores acompanham o calendário do consumo e buscam aproveitar períodos de maior procura por ofertas para ampliar o alcance de suas abordagens. O avanço das ameaças digitais que vemos durante o mês de novembro nos anos anteriores, e continuamos observando ao longo de 2026, reforça que a prevenção precisa acontecer durante todo o ano, mas datas como a Black Friday exigem atenção adicional”, explica o Gerente Executivo de Soluções Antifraude da Serasa Experian, Luis Filipe Morra. “Tecnologia, monitoramento e educação do consumidor precisam caminhar juntos para identificar essas ameaças e reduzir as oportunidades de fraude.”
Ameaças digitais avançam em 2026 Black Friday
O cenário observado durante a Black Friday de 2025 também ganha relevância diante da evolução das ameaças digitais no ano seguinte. No primeiro semestre de 2026, esse tipo de ocorrência cresceu 27,2% na comparação com o mesmo período de 2025. Segundo as análises do Mapa da Fraude, períodos de maior interesse comercial, como a Black Friday, demandam atenção adicional diante da expectativa de intensificação de abordagens fraudulentas.
Serasa Experian
A Serasa Experian é a primeira e a maior datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com dados confiáveis, inteligência analítica avançada, tecnologias de ponta como Inteligência Artificial, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.
Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar decisões mais confiáveis, ágeis e escaláveis, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.
Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.
Experian
A Experian é uma datatech global que amplia oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Facilitamos a jornada de crédito, autenticamos e prevenimos contra fraudes, simplificamos processos na área da saúde, oferecemos soluções de marketing digital e ajudamos na geração de insights no setor automotivo, combinando de forma única dados, analytics e software. Também apoiamos milhões de pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros, ajudando-as a economizar tempo e dinheiro.
Atuamos em diversos mercados, como serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio, seguros, entre outros segmentos. Investimos continuamente em profissionais talentosos e em tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação.
Com sede corporativa em Dublin, na Irlanda, a Experian plc integra o índice FTSE 100 e está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), com cerca de 25.200 colaboradores em 33 países. Saiba mais em experianplc.com.
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