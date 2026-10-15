Conheça as atrações do FÉstival 2026, que acontece sábado

Conheça as atrações do FÉstival 2026, que será realizado no sábado (17)

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A edição 2026 do FÉstival, considerado um dos principais eventos de arte cristã de Santa Bárbara d’Oeste e região, reunirá cinco atrações musicais neste sábado (17), no Complexo Usina Santa Bárbara. Os portões serão abertos às 14 horas, e a entrada é gratuita.

O festival contará com shows de Rodrigo Ito e Banda, Comunidade da Fé Worship, Kellen Byanca, Sarah Beatriz, e Get Worship. Confira a programação completa abaixo.

Além de prestigiar as apresentações, o público poderá contribuir com a doação de leite, que será destinado a entidades assistenciais do Município. O Fundo Social de Solidariedade terá pontos de arrecadação nas duas entradas do evento, das 14 às 23 horas.

O FÉstival chegou a Santa Bárbara d’Oeste em 2024 e foi realizado pela segunda vez no Município em 2025. Na edição do ano passado, realizada nos dias 30 e 31 de maio, o festival reuniu mais de 16 mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara.

O FÉstival 2026 é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Conheça as atrações

Kellen Byanca

Natural de Governador Valadares (MG), ganhou notoriedade nacional aos 13 anos, após um vídeo seu cantando um louvor enquanto vendia bolo de pote viralizar nas redes sociais. Com milhões de visualizações, o registro chamou a atenção de uma gravadora gospel, que a contratou e impulsionou sua carreira. Hoje, aos 17 anos, Kellen segue emocionando vidas com sua voz marcante e testemunho de fé.

Sarah Beatriz

É um dos grandes nomes da nova geração de cantores gospel. Nascida em Nova Iguaçu (RJ), começou a cantar na igreja aos 5 anos, iniciou sua trajetória gravando covers para o YouTube e hoje seu canal soma mais de 1,5 milhão de inscritos, que se somam aos 2,5 milhões de seguidores no TikTok. Aos 23 anos, tem um álbum lançado, chamado “Basta Acreditar”, que tem em seu repertório o sucesso “O Maior Vilão Sou Eu”.

Get Worship

Ministério oficial de louvor da Get Church Global, em Florianópolis (SC), é liderado pelos pastores Lucas Torres e Lucas Pacheco. Com mais de 55 milhões de reproduções acumuladas no Spotify e uma base digital expressiva, consolidou-se rapidamente como um dos principais fenômenos da música cristã contemporânea no Brasil. O grupo é responsável pelo sucesso “Um Novo Dia”

Comunidade da Fé Worship

Ministério de louvor da Comunidade da Fé, em Americana, é formado por músicos e cantores com experiência em cultos, conferências e eventos. Com uma equipe de mais de 60 artistas, apresenta um repertório gospel contemporâneo, reunindo canções conhecidas, versões e músicas autorais, com uma proposta de celebrar a fé, a esperança e a adoração por meio da música.

Rodrigo Ito

Cantor, compositor e instrumentista gospel, desenvolve seu trabalho a partir da fé cristã, da experiência pessoal com Deus e do desejo de comunicar uma mensagem de esperança, reflexão e espiritualidade. Entre seus lançamentos mais recentes estão os videoclipes de “Salmo 23” e “Aquele que é Invisível”, produções que exploram a força da música aliada à beleza da natureza. No FÉstival, estará acompanhado de sua banda em uma apresentação que reunirá canções autorais e grandes sucessos do segmento.



Programação

14 horas | Abertura dos portões

15 horas | Rodrigo Ito e Banda

17 horas | Comunidade da Fé Worship

19 horas | Kellen Byanca

21 horas | Sarah Beatriz

23 horas | Get Worship

Espaço Kids | Das 16 às 22 horas



Serviço

FÉstival 2026

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 14 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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