Parque Ecológico recebe 3,8 mil visitantes no aniversário de 42 anos

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu 3.849 visitantes nesta segunda-feira (12), durante a comemoração de seus 42 anos. Somado ao público de sábado (10) e domingo (11), o zoológico contabilizou 7.425 visitantes nos três dias. Excepcionalmente, o Parque abriu na segunda-feira, data de seu aniversário, já que o funcionamento regular ocorre de quarta-feira a domingo.

A programação comemorativa contou com atividades gratuitas de educação ambiental no Núcleo de Educação Ambiental (NEA), onde as crianças participaram de oficinas com desenhos de animais para colorir, palavras-cruzadas e caça-palavras. Também houve distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce no coreto.

Na Praça da Entrada do Zoo, as famílias assistiram à peça teatral “A Menina e o Porco Chicó”, de Ronaldo Britto, que abordou a importância da alimentação saudável e de bons hábitos no dia a dia.

“O zoológico teve uma movimentação expressiva no feriado. A comemoração dos 42 anos do Parque Ecológico foi memorável e ficamos felizes por termos presenciado a alegria estampada no rosto dos visitantes. Fizemos uma programação especial e procuramos levar entretenimento e educação ambiental às crianças e famílias para que esse dia ficasse marcado também para elas”, celebrou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“O Parque Ecológico é referência na região e festejar o seu aniversário é sempre especial. São 42 anos conservando diversas espécies de animais, fortalecendo a ciência e promovendo educação ambiental para o público. Parabéns ao zoológico e a toda a equipe, que cuida tão bem dele”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Inaugurado em 1984, o Parque Ecológico ocupa uma área de 120 mil metros quadrados e abriga mais de 400 animais de mais de 100 espécies de répteis, aves e mamíferos. Cerca de 80% dos animais são da fauna brasileira. O espaço também desenvolve ações de conservação de espécies ameaçadas de extinção e foi eleito, em agosto deste ano, uma das 7 Maravilhas de Americana, por votação popular.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito, Odir Demarchi, também estiveram presentes no aniversário do Parque Ecológico.

Entrada gratuita para moradores nos dias 24 e 25

O Parque Ecológico terá entrada gratuita para moradores de Americana nos dias 24 e 25 de outubro, sábado e domingo. A iniciativa ocorre um fim de semana por mês e busca incentivar o lazer, o contato com a natureza e a educação ambiental.

Para ter direito ao benefício, é necessário apresentar comprovante de endereço recente em nome do visitante e documento oficial com foto. Para menores de 18 anos ou dependentes, também é preciso comprovar o parentesco com o titular da conta.

O Parque fica na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e funciona das 8h às 17h, com estacionamento gratuito.

Mais informações podem ser obtidas diariamente, das 8h às 16h, pelo telefone temporário (19) 92015-3903, enquanto a linha (19) 3406-2075 passa por manutenção.

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