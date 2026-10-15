Rafael Piovezan entrega novo brinquedo do Parque dos Ipês

Prefeito Rafael Piovezan entrega novo brinquedo de arvorismo do Parque dos Ipês no domingo, no encerramento do SBO Kids

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, inaugura no domingo (18), às 8 horas, o novo brinquedo de arvorismo do Parque dos Ipês. A entrega faz parte da programação do último dia do SBO Kids 2026, iniciativa realizada para celebrar o Dia das Crianças.

O Parque dos Ipês receberá uma série de atividades nesse dia, das 8 às 16 horas. O evento contará com atividades esportivas, recreativas e lúdicas, brinquedos infláveis gratuitos, food trucks e apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal, entre outras atrações — veja a lista completa e os horários abaixo.

As crianças também poderão aproveitar o novo brinquedo de arvorismo do parque. A atração conta com um circuito de 75 metros e dois patamares, sendo que o ponto mais alto chega a 9 metros de altura.

“Da outra vez, foram os dinossauros e agora temos esse brinquedão fantástico, com um circuito de arvorismo suspenso, tudo gratuito para as nossas crianças. E o mais importante: não há recursos do Município investidos nesse brinquedo. Ele é resultado de contrapartidas de empresas que acreditam em Santa Bárbara d’Oeste e querem investir na nossa cidade”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan. “Convido a todos para virem neste domingo ao Parque dos Ipês e aproveitarem essa nova atração com a família!”, complementou.

“Estamos fortalecendo a programação do SBO Kids com entregas importantes para a população. Quero parabenizar o prefeito Rafael Piovezan e agradecer todas as equipes envolvidas que contribuem para tornar tudo isso possível. Nosso compromisso é continuar trabalhando todos os dias para que Santa Bárbara seja uma cidade cada vez melhor para nossas crianças e suas famílias”, destacou o vice-prefeito Felipe Sanches.

O novo brinquedo tem capacidade para até 50 crianças. Também será permitida a entrada de adultos, mas com uma diferença: para fins de controle de lotação, cada adulto equivale a duas crianças. O tempo sugerido de permanência é de 15 minutos por pessoa.

A estrutura estará disponível todos os dias. De segunda a sexta-feira, poderá ser utilizada das 16 às 20 horas. Já aos sábados, domingos e feriados, o funcionamento será das 8 às 20 horas. Haverá um monitor para orientar as pessoas.

“É uma alegria participar desse momento tão especial do SBO Kids. A entrega deste novo brinquedo vai possibilitar momentos de aventura entre as crianças e suas famílias, além de conexão com a natureza. O domingo estará repleto de atrações no Parque dos Ipês, encerrando a programação do SBO Kids, com brinquedos infláveis, atividades recreativas e culturais e muita diversão. Tudo preparado com muito carinho e dedicação para nossas crianças”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

No domingo, o Parque dos Ipês também será palco da intervenção “Construir e Colorir” e da atração circense “Cirandá”, ambas com correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, gestão e produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

SBO Kids

A 2ª edição do “SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir” começou no último sábado (10), com a entrega da revitalização do Parquinho do Panambi, que recebeu uma série de atividades no período da manhã.

A programação continuou na terça-feira (13), no Museu da Imigração, com uma oficina de crochê do projeto “Quadradinhos de Amor SBO”, aberta às crianças para ensinar pontos básicos da técnica e incentivar a solidariedade.

Na quarta-feira (14), no CEU das Artes, também foram realizadas atividades para crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e pelo Projeto Integrante das Ações Estratégicas de Prevenção e Enfrentamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, ligados à Secretaria de Desenvolvimento Social. As últimas ações serão promovidas no domingo (18), no Parque dos Ipês.

O SBO Kids 2026 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com diversas secretarias, com o Governo do Estado de São Paulo, Faculdade Anhanguera, Sorvetes Kek’s, Quadradinhos de Amor SBO, Capivara Gaiolas Clube, Jeep Clube Santa Bárbara Off Road, Plushie Planet e entidades.

Programação

Domingo, 18 de outubro | Das 8 às 16 horas

Local: Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/n, Jardim Belo Horizonte

8 horas – Entrega do novo brinquedo de arvorismo

Das 8 às 10 horas – QualiVida para crianças, com alunos de Educação Física da Faculdade Anhanguera: desafios esportivos e circuito de brincadeiras de rua

8h30 – Desfile dos grupos Capivara Gaiolas Clube e Jeep Clube Santa Bárbara Off Road – do Centro Social Urbano até o Parque dos Ipês

9h30 – Atividades recreativas com crianças e famílias, promovidas pela Plushie Planet

Das 9 às 15 horas – Brinquedos infláveis gratuitos

Das 9 às 15 horas – Atividades lúdicas e atendimento de enfermagem, com alunos da Faculdade Anhanguera (Pedagogia e Enfermagem)

11 horas – Canil da Guarda Civil Municipal: “Patas que Ensinam”

12 horas – Intervenção “Construir e Colorir”

15 horas – Atração circense “Cirandá”

Durante a programação – Food trucks

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