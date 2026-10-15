Educa Nova Odessa reúne 600 profissionais e destaca a importância da formação e os desafios da aprendizagem

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O 2º Educa Nova Odessa reuniu 600 profissionais da rede municipal de ensino nesta quarta-feira (14/10), no auditório do Instituto de Zootecnia, para um dia de formação dedicado à aprendizagem e aos desafios do cotidiano escolar. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, o encontro teve como tema “Vozes que inspiram, ações que transformam” e contou com palestras da pesquisadora Elvira Souza Lima e do professor Emanuel Souto.

Realizado na véspera do Dia dos Professores, celebrado em 15 de Outubro, o evento também foi marcado pelo reconhecimento ao trabalho das equipes que acompanham o desenvolvimento dos alunos.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, parabenizou os participantes pela data e destacou a importância da formação para o exercício da profissão. “Quem está na escola sabe que cada turma tem seus desafios e que uma mesma resposta nem sempre serve para todos. Um encontro como este é uma oportunidade de olhar para o próprio trabalho com novas ideias. Quero deixar meu reconhecimento a quem escolheu ensinar e segue se dedicando aos nossos alunos”, afirmou.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, defendeu a formação dos educadores e anunciou a ampliação das vagas de creche ainda neste ano, com a inauguração, prevista para breve, da nova unidade do Jardim dos Lagos. “Precisamos apoiar a formação dos nossos profissionais e ampliar o acesso das crianças à Educação. A nova creche do Jardim dos Lagos vai começar a atender ainda neste ano, oferecendo mais vagas às famílias do município”, destacou.

Para o secretário municipal de Educação, Luiz Miguel Garcia, o diálogo com os profissionais deve orientar o trabalho da Secretaria. Ele citou a organização da Escola de Formação e a intenção de fortalecer as questões pedagógicas. “Queremos ouvir quem vive o dia a dia das escolas e compreender suas necessidades. Estamos organizando a Escola de Formação para dar continuidade a esse trabalho e fortalecer o apoio pedagógico às nossas equipes”, disse.

O secretário-adjunto de Educação, Wagner Santos, agradeceu a presença dos participantes. “Agradeço a cada profissional que esteve conosco e a todos que contribuíram para a realização deste encontro. A participação de vocês é fundamental para o Educa Nova Odessa”, afirmou.

Leitura e aprendizagem

Pesquisadora em desenvolvimento humano, doutora pela Sorbonne, em Paris, com pós-doutoramento na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, Elvira Souza Lima abordou a importância da prática da leitura até os dez anos de idade. Também destacou o contato visual nas relações humanas e o papel dos materiais impressos na aprendizagem, mesmo diante dos recursos tecnológicos.

“Somos preparados para olhar nos olhos uns dos outros, e essa relação precisa ser valorizada na Educação. A tecnologia é bem-vinda, mas o papel continua tendo um lugar importante na aprendizagem”, ressaltou a pesquisadora.

Doutor em Educação e especialista em gestão de redes públicas de ensino, Emanuel Souto destacou que a formação continuada deve ocupar espaços como o Educa e também fazer parte da rotina escolar. “Encontros como este precisam ser valorizados, mas o que acontece no dia a dia da escola também é muito importante para a formação dos profissionais. A escola de hoje precisa ser diversa, inclusiva, coletiva e efetiva”, afirmou.

Lançado em 2025, o Educa Nova Odessa chegou à segunda edição dando continuidade à proposta de formação e valorização dos profissionais da Educação.

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