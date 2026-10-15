A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, definiu a equipe do Zanaga como campeã da 3ª divisão do Gigantão 2026, o Campeonato Municipal de Futebol Amador. O UFC foi declarado vice-campeão.

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A decisão foi tomada em reunião entre a Junta Disciplinar Desportiva (JDD), a Comissão Disciplinar e a organização da competição, em razão dos acontecimentos que levaram ao encerramento antecipado da partida entre Jardim da Mata/Atlético Riviera e Recanto, válida pela outra semifinal, que resultou na eliminação de ambas as equipes.

Com a definição, Zanaga e UFC disputarão a 2ª divisão do Gigantão em 2027. Também estão classificadas à divisão de acesso na próxima temporada as equipes do Atlético United / Unidos do Guanabara, Americana, Portuguesa e Arsenal que chegaram à fase de quartas de final.

Cerimônia de premiação Zanaga

A cerimônia de premiação da 3ª divisão, com entrega dos troféus ao campeão e vice, será realizada na próxima quinta-feira (22), a partir das 19h30, no Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.