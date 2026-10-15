Prédio do Neymar terá heliponto para aeronaves de até 6 toneladas

Prédio do Neymar, em SC, terá heliponto para aeronaves de até 6 toneladas

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A aviação de negócios cresceu 9,1% no Brasil nos últimos 12 meses e o país já soma 1.505 helipontos cadastrados, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG). O avanço da mobilidade aérea começa a se refletir também no mercado imobiliário de alto luxo, com empreendimentos residenciais incorporando estruturas antes mais associadas a edifícios corporativos e propriedades privadas. Em construção na frente-mar da Meia Praia, em Itapema (SC), cidade vice-líder nacional em valorização do metro quadrado pelo Índice FipeZap, o Edify One, empreendimento com VGV estimado em R$ 650 milhões, terá heliponto homologado para aeronaves de até seis toneladas.

A solução foi concebida para atender empresários, executivos, investidores e famílias de alto patrimônio que dividem a rotina entre diferentes cidades, aeroportos, propriedades rurais e centros de negócios. “Muitos empresários mantêm negócios em diferentes cidades, têm propriedades no interior, viajam com frequência e trabalham com agendas em que algumas horas de deslocamento fazem diferença. Ter a possibilidade de chegar ou sair do próprio condomínio por via aérea cria uma conexão direta entre a residência e essa rotina. No mercado de altíssimo padrão, infraestrutura também precisa acompanhar a forma como o morador trabalha, viaja e administra o próprio tempo”, afirma Luiz Feitosa, sócio do Edify One e especialista em mercado imobiliário, com 35 anos de atuação no setor.

O heliponto integra o Edify One, empreendimento residencial de altíssimo padrão com 45 pavimentos e 32 mil m² de área construída. Serão 68 apartamentos, com áreas privativas entre 264 m² e 966 m², quatro a seis suítes e valores que partem de R$ 14 milhões e chegam a R$ 54 milhões, no caso da cobertura triplex. Em frente ao mar, o projeto terá ainda 2,7 mil m² de lazer distribuídos em dois pavimentos, com piscina de transbordo, piscina aquecida, spa, sauna, academia panorâmica, wine room, pub, salões de festas, sala de jogos, espaços infantis e área pet.

A infraestrutura aérea se soma a um conjunto de soluções de engenharia e tecnologia previsto para o edifício. O projeto terá dois geradores de 500 kVA dimensionados para atender apartamentos e áreas comuns em caso de interrupção da rede de energia, sistema de segurança monitorado por inteligência artificial, infraestrutura para automação residencial, carregadores para veículos elétricos, fachada ventilada e sistema Building Maintenance Unit (BMU) para limpeza e manutenção externa. As unidades terão esquadrias piso-teto voltadas para o mar e de quatro a oito vagas de garagem. Entre os sócios do empreendimento está a NR Sports, empresa de Neymar Pai. A previsão de entrega é dezembro de 2028.

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