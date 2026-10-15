 Tomadas: Sua casa tem suficientes para a rotina?

Tomada- Na construção ou reforma de uma residência, um dos aspectos – muitas vezes negligenciado –, é o planejamento elétrico, especialmente no que diz respeito à organização dos pontos de tomada. Esses pequenos detalhes fazem total diferença no conforto, na funcionalidade e na segurança do lar. Em razão disso, o BMA Studio, comandado pelo arquiteto Bruno Moraes, compartilha algumas orientações sobre como estruturar devidamente essa questão dentro dos ambientes residenciais.

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“É muito comum vermos casas com instalações realizadas por ‘conhecidos de conhecidos’, de forma improvisada ou que não seguem as normas de segurança estabelecidas. Essa prática resulta em sobrecargas, curtos-circuitos e até incêndios, colocando em risco a vida dos ocupantes. Por isso, o projeto concebido por um profissional é um investimento que compensa, pois ratifica a tranquilidade aos moradores e evita futuras dores de cabeça“, ressalta o profissional.

“Quantos pontos de tomada devem ter num cômodo?”

A resposta, segundo Bruno Moraes, é que não existe uma quantidade correta de tomadas e o fator determinante está nas particularidades do ambiente e nas necessidades listadas. Assim, é preciso analisar o que cada espaço pede, quantos eletrodomésticos e outros equipamentos elétricos serão considerados e as possibilidades de uso em cada local. “Trabalhamos com uma premissa inspirada em um dito popular: ‘é melhor sobrar do que faltar“, enfatiza. Todavia, enquanto esse pensamento faz sentido para a distribuição de pontos em salas, cozinhas e livings, o mesmo não se aplica em banheiros e lavabos – locais com menor necessidade do item. “Embora a arquitetura nos indique uma referência, a medida certa está na rotina que o morador almeja para o imóvel”, complementa.

Pontos de tomadas dedicados para eletrodomésticos fixos como cafeteiras, forno elétrico e cooktop devem ser conectados diretamente à rede elétrica, sem a necessidade de compartilhar as tomadas das bancadas | Projeto do BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Ainda na fase de projeto, a posição e quantidade precisam ser estudadas ainda na fase da planta baixa, bem como alturas, deslocamentos, amperagem e localização do mobiliário, entre outras definições, para não ocorrer imprevistos durante a obra. Paralelamente, é imprescindível preparar uma lista com todos os eletrônicos e seus locais para saber onde cada componente ficará.

Junto a isso, há ainda as ‘tomadas de uso geral’ colocadas não propriamente para um determinado eletrônico – casos dos carregadores de celular ou aspiradores de pó. “Elas são úteis para facilitar a ação no dia a dia e não necessariamente para estarem conectadas de forma contínua“, explica o arquiteto.

Tomada- Da cozinha ao quarto

Os ambientes mais críticos em termos de organização de pontos de tomada são a cozinha e o banheiro por serem áreas em contato direto com a água. “Devemos sempre respeitar um limite acima da bancada“, orienta Bruno.

Na cozinha, ainda recomenda-se posicionar os pontos a cada 1,5 e 2 m ao longo das bancadas, além de incluir adicionais próximos a eletrodomésticos fixos como geladeiras e cooktops. “Nas reformas, sempre instalo no quadro geral um disjuntor com dispositivo DR, pois no caso de uma fuga de energia ou curto, ele desarma por segurança para que ninguém seja acometido por choque elétrico“, completa.

Prever a disposição dos pontos de tomada de forma simplifica a organização dos cabos e evita a bagunça de fios expostos | Projeto do BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Em ambientes do tipo home office ou salas de estudo, a sistematização dos pontos de tomada deve ser prevista tanto embaixo quanto acima da bancada, para o caso de comportar CPUs, notebook, impressora ou carregamento de celular, sem a obrigação de abaixar-se a todo momento.

De acordo com o arquiteto Bruno Moraes, é essencial inserir tomadas próximas à cama e mesas de cabeceira. Esse cuidado facilita o carregamento de dispositivos eletrônicos e o uso de luminárias | Projeto do BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Em dormitórios, a altura ideal dos pontos deve ser meticulosamente determinada para prover a praticidade de uso. Geralmente, a altura padrão varia entre 30 e 45 cm acima do piso, porém, essa medida pode ser ajustada de acordo com as preferências individuais e demandas específicas.

Já as salas de estar, livings e home theaters requerem uma abordagem mais específica por meio de questões como a inclusão de uma televisão ou projetor, automação (incluindo os sistemas de comando de voz) e se as caixas de som ficarão embutidas no teto, na parede ou ocultas, entre outras variáveis. Outra solução interessante indicada são as tomadas embutidas em bancadas e marcenarias para permitir a conexão de equipamentos temporários.

As tomadas embutidas oferecem a mesma capacidade de conexão de aparelhos elétricos que as tomadas convencionais, além de uma ótima solução estética | Projeto do BMA Studio | Foto: Luis Gomes

Padrões de amperagem

Em residências, os padrões de amperagens básicos mais empregados são 10A e 20A, dispensando quaisquer outros tipos presentes em projetos de indústria, fábrica ou restaurante. O arquiteto explica que ambos determinam a capacidade máxima de corrente elétrica que um circuito ou ponto de tomada pode suportar com prudência.

· Tomadas de 10 A: São comumente especificadas para dispositivos de baixa potência como abajures, carregadores de celular, rádios e outros aparelhos pequenos;

· Tomadas de 20 A: Com capacidade de corrente maior, são projetadas para suportar dispositivos de elevada potência como micro-ondas, ar-condicionado, máquinas de lavar e secar roupa, entre outros.

Uma dica pertinente compartilhada pelo profissional é prever tomadas de parede com 20 A em cozinhas, lavanderias, banheiros e lavabos, pois a maioria dos equipamentos desses ambientes exigem uma abertura maior para o encaixe dos plugs de geladeira, micro-ondas, forno, cafeteira, secador de cabelo, etc. A precaução evita que os moradores recorram aos tradicionais adaptadores, que não são aconselhados por arquitetos e eletricistas.

Embora aparentemente inofensivos e vistos como uma solução rápida, esses dispositivos representam um risco significativo, pois vários aparelhos em uma única tomada, por meio de um adaptador, podem exceder a capacidade de corrente suportada | Foto: Pexels

Atenção: o escritório BMA Studio recomenda que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado para dimensionar os circuitos conforme as regulamentações NBR 5410 e NBR 5413 e locais. No que diz respeito aos materiais, sempre adquirir aqueles aprovados e certificados pelos órgãos fiscalizadores como o Inmetro.

Cuidado em áreas externas

Em varandas ensolaradas, o arquiteto Bruno Moraes recomenda tomadas e materiais resistentes aos raios ultravioletas para evitar o desbotamento e a degradação ao longo do tempo | Projeto do BMA Studio | Foto: Luis Gomes

A depender das características da área externa, a tomada precisará ser blindada contra umidade por conta das intempéries que podem se infiltrar nos condutores.

Sobre BMA Studio

Criado há 14 anos, o escritório é comandado por Bruno Moraes, arquiteto formado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo (FEBASP) e pós-graduado em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil pela FAU Mackenzie. Bruno já passou por grandes escritórios, como o do arquiteto Siegbert Zanettini.

Atua nas áreas de gerenciamento e execução de obras, concepção de projetos de casas, reforma de apartamentos, stands de apartamento decorado, retrofits, espaços corporativos e áreas comuns de edifícios. Dispõe de equipe própria de obra treinada para gerir os trabalhos com processos inteligentes, com diferenciais como um aplicativo personalizado para gestão das obras. Entre seus principais clientes estão: o Grupo Volkswagen, as multinacionais Arauco e Fabbri, os escritórios da Tecban (Banco 24h), as Sorveteiras Rochinha, um projeto de revitalização urbana no bairro do Bixiga. Além de obras diversas executadas em todas as regiões do Brasil e uma participação na Mostra Casa Saudável HBC.

A marca BMA Studio conta com trabalhos e vídeos publicados em importantes veículos de arquitetura do Brasil. Bruno é colunista do Portal PiniWeb, é apresentador do PodCast de Arquitetura Corporativa para o ClubCasa Design, foi apresentador do PodCast do Viva Decora e desde 2019 participa do quadro de decoração do Programa da Eliana, no SBT. Em 2023, marcou sua estreia na maior mostra de arquitetura das Américas, a CASACOR São Paulo. Com seu espaço ‘Cozinha Funcional’, foi vencedor do prêmio Melhor Ambiente, na categoria Cozinha Integrada ou Cozinha Gourmet, concedido pela VEJA São Paulo na 36ª edição. Em 2024, Bruno assinará um novo projeto pelo segundo ano consecutivo na 37ª edição da CASACOR São Paulo, onde vai trazer a brasilidade em meio as tendências contemporâneas, trazendo um toque de inovação e funcionalidade para o ambiente.