A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de saneamento básico de Nova Odessa, informa que, a partir de novembro, os consumidores do município passarão a receber a conta de água em um novo formato.

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A alteração atende às exigências da Reforma Tributária Federal e ao novo padrão nacional de emissão de documentos fiscais eletrônicos para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, seguindo o que já está sendo implantado por prestadores em diversas regiões do país.

A principal mudança é que a fatura passa a ser o DANFAG (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica), versão impressa do documento fiscal eletrônico. O novo layout traz as informações reorganizadas de forma mais clara, com destaque para o valor total e a data de vencimento na parte superior.

O que não muda em Nova Odessa?

A Coden esclarece que a alteração é exclusivamente de layout. Os valores das tarifas, os critérios de cálculo, as datas de vencimento e as formas de pagamento permanecem exatamente os mesmos.

CPF atualizado é obrigatório

A Reforma Tributária exige a correta identificação do destinatário do documento fiscal. Por isso, a Coden orienta os consumidores a verificarem se o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do titular está atualizado no cadastro. Caso não esteja, é necessário procurar a Coden para regularização.

A Coden reforça que seus canais de atendimento permanecem à disposição para esclarecer dúvidas sobre a nova conta e demais serviços.