As eleições municipais de 2028 já começaram a movimentar os bastidores políticos da região. O Republicanos, partido presidido nacionalmente pelo deputado federal Marcos Pereira, trabalha para fortalecer suas bases e construir candidaturas competitivas nas principais cidades da região de Americana.

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Com o lema “2028 começa agora”, a legenda pretende ampliar seu protagonismo político, apostando em lideranças conhecidas, renovação e na construção de projetos sólidos para os municípios.

Nova Odessa: Carla Lucena e Mineirinho no radar

Em Nova Odessa, dois nomes ganham destaque nas articulações políticas: Carla Lucena e Mineirinho. Ambos fazem parte do cenário político local e aparecem como alternativas para a construção de um projeto eleitoral competitivo em 2028.

A expectativa é que o Republicanos fortaleça seu grupo, amplie o diálogo com lideranças e trabalhe pela viabilidade de uma candidatura própria à Prefeitura.

Americana: Ricardo Molina, Thiago Brochi e Odir

Em Americana, o Republicanos reúne nomes importantes do cenário político regional. Ricardo Molina e Thiago Brochi aparecem entre as principais lideranças que podem participar da construção do projeto eleitoral para 2028.

Outro nome que entra no radar é Odir, ampliando as possibilidades de composição política.

A definição de uma eventual candidatura dependerá das articulações partidárias, das alianças e do cenário político nos próximos anos.

Santa Bárbara d’Oeste: vários nomes no radar e Adriano Panin pode estrear nas urnas

Em Santa Bárbara d’Oeste, a movimentação promete ser intensa. Entre os nomes que aparecem nas discussões políticas estão Isac Motorista, Kifu, Gustavo do Dona Maria, Denis Andia e Felipe Sanches.

Outro nome que pode ganhar espaço nesse cenário é Adriano Panin, presidente municipal do Republicanos e coordenador regional da legenda.

Com experiência na articulação política, organização partidária e coordenação de campanhas eleitorais, Panin pode disputar uma eleição pela primeira vez em 2028, deixando os bastidores para colocar seu próprio nome à disposição das urnas. Sua atuação na construção de grupos políticos e no fortalecimento do Republicanos na região o coloca entre os nomes que podem participar das discussões sobre o futuro político do município.

Embora ainda não exista uma definição sobre eventual candidatura, a possibilidade de sua estreia eleitoral acrescenta um novo elemento ao cenário político barbarense.

Sumaré: Republicanos trabalha pela reeleição de Henrique do Paraíso

Em Sumaré, o projeto político do Republicanos é a reeleição do prefeito Henrique do Paraíso, que vem realizando um brilhante mandato à frente da administração municipal.

Com uma gestão marcada pelo trabalho, compromisso com a população e busca por melhorias para a cidade, Henrique se fortalece como uma das principais lideranças políticas da legenda na região.

Diferentemente de outros municípios, onde o partido ainda avalia nomes e possibilidades de composição, em Sumaré o objetivo é dar continuidade ao projeto administrativo, buscando a reeleição do prefeito em 2028.

Republicanos quer ampliar sua força política na região

A estratégia regional do Republicanos passa pelo fortalecimento dos diretórios municipais, aproximação com novas lideranças, formação de alianças e construção de projetos políticos que tenham compromisso com o desenvolvimento das cidades.

O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional da legenda, é uma das principais referências desse processo de fortalecimento partidário.

A articulação regional também ganha importância na organização das bases e na preparação do partido para as próximas disputas eleitorais.

Embora as candidaturas ainda dependam das definições partidárias e do cenário político até 2028, as movimentações demonstram que o Republicanos pretende chegar às próximas eleições municipais com protagonismo em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré.

O recado político é claro: o Republicanos quer ampliar sua representatividade, fortalecer suas lideranças e participar diretamente das decisões sobre o futuro das principais cidades da região.