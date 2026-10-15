Gama apreende 14 porções de drogas

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Entorpecentes foram localizados durante patrulhamento preventivo nas proximidades de um complexo escolar; homem foi conduzido à Delegacia de Polícia.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA), por meio das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do Canil, apreendeu 14 porções de substâncias entorpecentes na manhã de quarta-feira (14), no bairro São Manoel, em Americana.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h33, na Rua Santo Onofre, nas proximidades do número 395. Durante patrulhamento preventivo, a equipe ROMU 263 percebeu que um homem demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e decidiu realizar a abordagem.

Durante a busca, os agentes localizaram uma porção de substância semelhante à maconha sobre a cadeira onde o indivíduo estava sentado. Questionado, ele afirmou que o entorpecente era de sua propriedade.

Na sequência, a equipe ROMU Canil, com o apoio da cadela farejadora Kyra, realizou uma varredura nas proximidades do cruzamento das ruas São Joaquim e Santo Onofre. Durante a ação, o animal indicou o local onde foram encontradas outras 13 porções de substância semelhante à inicialmente localizada. Conforme o registro da ocorrência, o homem também assumiu a propriedade do material.

A abordagem ocorreu nas proximidades de um complexo escolar que reúne a EMEI Potira, a Creche Taperá e a Escola Estadual João Solidário Pedroso.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial e registrada como tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos, assim como um aparelho celular, que ficou à disposição da Polícia Civil para as investigações.

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