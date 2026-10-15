CEO da Globo- O Grupo Globo demitiu o executivo Frederic Kachar nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Ele ocupava o cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio da empresa (responsável pela Editora Globo e pelo Sistema Globo de Rádio).

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A saída ocorreu devido ao vazamento de mensagens entre Kachar e o banqueiro Daniel Vorcaro (ex-controlador do Banco Master) que indicavam uma relação inadequada e pedidos de interferência em coberturas jornalísticas. O Grupo Globo destacou em nota que a decisão reforça seu compromisso com a ética e independência editorial.

CEO da Globo com Netanyahu-

Ele afirmou ter contato direto com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em mensagens vazadas com Daniel Vorcaro no contexto do caso do Banco Master, o que corrobora com alegações sobre a Globo ter conexão direta com Israel.