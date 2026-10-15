O Americana Shopping realiza nesta quinta-feira, 15 de outubro, a inauguração oficial da loja da CVC, uma das marcas mais conhecidas do setor de turismo no Brasil. A nova operação chega para ampliar as opções de viagens e lazer oferecidas aos clientes, com soluções que incluem pacotes turísticos nacionais e internacionais, passagens aéreas, hospedagens, cruzeiros, passeios, circuitos e experiências personalizadas para diferentes perfis de viajantes.

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Reconhecida por sua atuação no mercado de turismo, a CVC oferece alternativas para quem deseja planejar desde viagens de férias em família até roteiros culturais, viagens românticas e aventuras em destinos nacionais e internacionais. Com atendimento especializado, a loja do Americana Shopping será mais um ponto de apoio para quem busca praticidade, segurança e orientação na hora de organizar a próxima viagem.

A inauguração também será marcada pela apresentação do Grupo Exclusivo Marrocos 2027, uma proposta de viagem que combina planejamento cuidadoso, acompanhamento e experiências diferenciadas. Os grupos exclusivos organizados pela loja contam com acompanhamento desde o Brasil, proporcionando mais tranquilidade aos participantes durante a jornada.

“Além do acompanhamento, os roteiros incluem diversas experiências ao longo da viagem e um kit exclusivo preparado para os integrantes do grupo. No roteiro pelo Marrocos, por exemplo, está prevista uma noite no deserto, uma oportunidade de vivenciar a atmosfera singular de um dos cenários mais emblemáticos do destino”, explica Priscila Braz, proprietária da loja da CVC no Americana Shopping.

Cada detalhe do itinerário é cuidadosamente pensado para proporcionar momentos especiais, permitindo que os viajantes conheçam a cultura, as paisagens e as tradições locais de maneira envolvente. A proposta é transformar a viagem em uma experiência completa, que vai além dos passeios tradicionais e valoriza as descobertas compartilhadas pelo grupo.

Para Simone Ponce, gerente de Marketing do Americana Shopping, a chegada da CVC fortalece o mix de operações do empreendimento e amplia as possibilidades oferecidas ao público.

“Estamos muito felizes em receber oficialmente a CVC no Americana Shopping. Viajar é uma forma de viver novas experiências, conhecer culturas e criar memórias especiais. Ter uma marca tão reconhecida no segmento de turismo amplia as opções para os nossos clientes e reforça nosso compromisso em oferecer serviços e conveniência em um só lugar. A apresentação do Grupo Exclusivo Marrocos 2027 também mostra como o planejamento de uma viagem pode se transformar em uma experiência diferenciada, com cuidado em cada detalhe”, destaca Simone Ponce.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Inauguração oficial da CVC no Americana Shopping

Data : 15 de outubro.