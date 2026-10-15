Praça Central recebe evento em comemoração ao Dia Municipal do Passinho

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A Praça Central recebe no próximo domingo (18), das 10 às 16 horas, um evento em comemoração ao Dia Municipal do Passinho, celebrado no dia 26 de outubro. A programação inclui DJs, food trucks e cama elástica gratuita.

O evento tem como objetivo reunir grupos de flashback, black, pop, dança de rua, entre outros estilos, para celebrar a cultura, a dança e a música. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de 1 litro de leite por pessoa, em prol do Asilo São Vicente de Paula.

O evento tem organização do Grupo Fênix e apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do DJ Poti. A Praça Central fica entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, no Centro.

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