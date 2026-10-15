Cultura e Turismo de Nova Odessa bate recorde com 53 inscritos na PNAB 2026

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O Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Nova Odessa celebrou um marco histórico para o setor cultural da cidade: as inscrições para os projetos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) registraram um recorde de 53 participantes. O expressivo engajamento da comunidade artística local reforça o compromisso do município com a valorização, o fortalecimento e a descentralização das produções culturais.

Ao todo, a iniciativa vai destinar R$ 197.500,00 à cultura local, por meio da Lei Federal nº 14.399/2022. Os recursos serão distribuídos entre pessoas físicas, jurídicas (incluindo MEIs) e coletivos culturais que submeteram suas propostas e agora aguardam o resultado dos selecionados.

O montante financeiro está dividido em dois editais principais, desenhados para abranger diversas vertentes artísticas. O Edital de Chamamento Público nº 02/2026 (Projetos Culturais) dispõe de R$ 142.500,00 no total, com 31 vagas distribuídas em nove categorias essenciais: Literatura, Artes Cênicas, Apresentações Musicais (divididas pelo número de integrantes), Dança, Artesanato e Projetos Livres (Faixas 1 e 2).

Já o Edital nº 03/2026 (Premiação de Agentes Culturais) reserva R$ 55.000,00 para quatro agentes culturais de destaque nas áreas de música, literatura e mestres/mestras da cultura popular.

“Diferentemente de ações emergenciais anteriores, a nova política garante estabilidade e planejamento a longo prazo para o setor, ou seja, trata-se de um fluxo contínuo garantido até 2027. O recorde de 53 inscritos mostra a força e a diversidade da nossa cena artística”, destaca Fernanda Martinhão, responsável pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

As próximas etapas de avaliação das propostas e homologação dos resultados serão publicadas oficialmente nos canais de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.

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