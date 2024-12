Bolo de maçã recheado com canela é a boa pedida para o fim de semana

Que tal um bolo de maçã quentinho preparado com ingredientes saudáveis para rechear o fim de semana? A receita da Jasmine, marca referência em saudabilidade tem a cara do Natal e com a presença da farinha de aveia na composição, além do açúcar demerara, traz leveza e equilíbrio a sobremesa. Confira o passo a passo e aproveite!

INGREDIENTES

• 2 maçãs com casca, picada;

• 3 colheres de sopa de uva-passa preta;

• 2 ovos;

• ½ xícara de açúcar demerar Jasmine;

• 2 colheres de sopa de óleo de coco;

• 1 ½ xícara de farinha de aveia Jasmine;

• 1 colher de chá de canela em pó;

• ½ xícara de amêndoas picadas grosseiramente;

• 1 colher de sopa de fermento em pó;

MODO DE PREPARO

Descasque a maça. Reserve a casca. Corte-a em cubos pequenos.

Em um liquidificador, bata a casca da maçã, os ovos e o óleo.

Em um recipiente, despeje a mistura e acrescente os demais ingredientes, misturando bem.

Em uma forma de furo central (19 cm de diâmetro), untada com óleo e polvilhada com farinha, despeje a massa e asse em forno pré aquecido a 180°C, preaquecido, por cerca de 30 minutos.

RENDIMENTO: 8 porções