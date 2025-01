O ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para criticar a Lei Rouanet, aproveitando a repercussão do Globo de Ouro, que consagrou Fernanda Torres como “Melhor Atriz em Filme de Drama” pelo longa “Ainda Estou Aqui”.

Bolsonaro compartilhou um vídeo que critica as balsas em Goiânia debatendo a gestão de recursos e infraestrutura e questionando os investimentos em cultura em comparação com outras necessidades públicas.

“Será que os 18 bilhões da Lei Rouanet daria pra fazer duas cabeceiras?”

questionou na legenda do vídeo. No entanto, vale a pena relembrar que o filme de Walter Salles foi produzido sem recursos da Lei Rouanet, contando apenas com investimentos privados.

