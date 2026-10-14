Bom Prato incentiva alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos

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Cascas, talos, folhas, sementes e bagaços que normalmente poderiam ser descartados também podem fazer parte de uma alimentação mais nutritiva. Essa é uma das práticas adotadas pelo programa Bom Prato, que, no Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, promove uma ação de educação alimentar e nutricional nos 128 pontos de atendimento da rede em todo o Estado de São Paulo.

A iniciativa tem o objetivo de orientar os usuários sobre a importância de uma alimentação saudável e mostrar também como o aproveitamento integral dos alimentos pode contribuir para reduzir o desperdício. As unidades estarão decoradas com materiais educativos, como jogos americanos, banners e folders, com informações sobre alimentação adequada e dicas para o preparo de refeições mais nutritivas no dia a dia.

Implementado há 25 anos, o Bom Prato oferece diariamente cerca de 145 mil refeições à população em situação de vulnerabilidade social. O café da manhã custa R$ 0,50 e o almoço ou jantar, R$ 1.

“A segurança alimentar é resultado do fortalecimento da rede de proteção social, com políticas públicas como o Bom Prato, que oferece refeições de qualidade a preços populares e atua diretamente no enfrentamento à fome”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém.

Aproveitamento integral

O cardápio do Bom Prato é elaborado de forma equilibrada e variada e segue as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, que recomenda, entre outros princípios, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados.

Entre as práticas adotadas pela rede está o aproveitamento de partes dos alimentos que muitas vezes são descartadas, como cascas, talos, folhas, sementes e bagaços. Além de contribuir para a redução do desperdício, a utilização dessas partes pode ampliar a oferta de fibras, vitaminas e minerais nas preparações.

“O aproveitamento integral dos alimentos, dentro das normas de segurança alimentar, permite enriquecer o cardápio com fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para refeições mais nutritivas e para a saciedade dos usuários do Bom Prato”, explica a coordenadora do programa e nutricionista, Fernanda Cassola.

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), cerca de 17% da produção mundial de alimentos é desperdiçada. Nesse contexto, o aproveitamento integral é uma estratégia que contribui para reduzir o descarte.

“Além de contribuir para uma alimentação mais saudável, o aproveitamento de partes dos alimentos que seriam descartadas ajuda a combater o desperdício e reforça uma política de segurança alimentar mais eficiente e sustentável”, completa Fernanda.

Mais sabor e menos sódio, açúcar e gordura

Os cuidados com a alimentação também estão presentes na escolha dos ingredientes e nas técnicas utilizadas no preparo das refeições. As cozinhas do Bom Prato priorizam o uso de temperos naturais, que ajudam a realçar o sabor das preparações sem a necessidade de acrescentar excesso de sódio, açúcar ou gordura.

As guarnições fritas também são substituídas por preparações assadas ou grelhadas, contribuindo para um cardápio mais equilibrado.

A preocupação com a qualidade dos ingredientes e o modo de preparo considera a diversidade do público atendido pela rede, que inclui crianças, adultos e pessoas idosas, entre outros perfis de usuários. A atuação dos nutricionistas é parte desse cuidado, desde o planejamento dos cardápios até a orientação relacionada à alimentação saudável.

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