A coleta de lixo foi alterada em 18 bairros de Santa Bárbara d’Oeste. Nesses locais, o serviço, que antes era realizado no período noturno, passou a ocorrer pela manhã. A mudança afeta dois setores: o 10, onde o caminhão passa às segundas, quartas e sextas-feiras; e o 14, atendido às terças, quintas e sábados.

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O setor 10 abrange os bairros Residencial Furlan, Vila Grego I e II, Colina de Santa Bárbara, Jardim Miguel Cláudio Grego, Chácara São José, Vila Brasil, Jardim Santa Cecília, Vila Santana, Santa Terezinha, Jardim Primavera e Residencial Dona Margarida.

Já o setor 14 reúne os bairros Jardim Laudissi, Parque Olaria, Parque Rochele I e II, Jardim Vista Alegre e Residencial Bosque das Árvores.

Coleta de lixo com a Forty

Desde 27 de abril, a coleta é realizada pela Forty Construções e Engenharia, por meio do novo contrato de prestação de serviços integrados de limpeza urbana.

Além dos caminhões de coleta, o contrato prevê outros equipamentos, como um caminhão de varrição mecânica, utilizado na limpeza das principais vias do Município, e iglus de coleta seletiva, destinados ao descarte de materiais recicláveis.