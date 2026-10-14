Americana recebe Encontro de Capoeira Angola – Os Angoleiros do Interior

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Americana recebe, a partir de sexta-feira (16), o I Encontro de Capoeira Angola – Os Angoleiros do Interior em Americana, com uma programação gratuita de rodas, vivências, musicalidade, samba de roda, ancestralidade e cultura afro-brasileira destinada a capoeiristas, agentes culturais, pesquisadores e toda a comunidade.

As atividades ocorrerão nos dias 16, 17 e 18, na Estação Cultura (Avenida Doutor Antônio Lobo, 166, Centro) e no Centro de Memória Afroamericanense “Dionyzio de Campos”, anexo ao Museu Salto Grande (Avenida Nicolau João Abdalla, 5260, Salto Grande).

O encontro propõe um diálogo sobre a capoeira como patrimônio cultural imaterial brasileiro, sua trajetória de resistência, ancestralidade e preservação dos saberes afro-brasileiros. A agenda tem início às 19h30 da sexta-feira, na Estação Cultura, com a abertura do evento e apresentação dos convidados.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (16)

19h30 às 22h – Abertura do evento e apresentações dos convidados

Local: Estação Cultura

Sábado (17)

8h às 9h30 – Vivência com Contra-Mestre Xandão

9h30 às 11h – Vivência com Treinel Aberrê

11h30 às 12h30 – Roda de Capoeira Angola

15h30 às 16h30 – Vivência com Responsável Guerreira

16h30 às 17h30 – Vivência com Treinela Flor do Oriente

18h às 19h – Roda de Capoeira Angola

19h30 às 20h30 – Vivência com Maracatu Estação Quilombo

20h30 às 22h – Samba de Roda com Treinel Luiky

Local: Estação Cultura

Domingo (18)

8h às 10h – Café da manhã coletivo e Roda de conversa com Coletivo Salvaguarda

Tema: Capoeira enquanto Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil

10h30 às 12h – Roda de Adeus Adeus

Local: Centro de Memória Afroamericanense “Dionyzio de Campos”

A roda de conversa no domingo será realizada com o apoio da Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro e participação do Coletivo de Salvaguarda da Capoeira de Americana. A conversa também abordará os desafios e possibilidades da salvaguarda da capoeira no município, propondo a reflexão sobre a importância de preservar, valorizar e fortalecer a manifestação cultural como parte da memória, da identidade e da história da cidade.

“A capoeira é uma das diversas expressões culturais do povo brasileiro e, em três dias, o evento pretende mergulhar na cultura afro-brasileira e nas relações com a formação do município”, explicou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

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