Chico acompanha 1º dia de trabalho da nova sede do Cad Único

Prefeito Chico acompanha primeiro dia de trabalho da nova sede do Cadastro Único

Leia Mais notícias da cidade e região

O Cadastro Único de Americana iniciou o atendimento ao público na nova sede nesta terça-feira (13). O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam o primeiro dia de funcionamento no imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, nº 50, no Centro. A mudança busca oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho à equipe.

“O atendimento do Cadastro Único é muito importante para a garantia dos direitos aos cidadãos que mais precisam. A nova sede vai proporcionar mais conforto na prestação do serviço à população e melhores condições de trabalho aos funcionários”, disse o prefeito Chico.

A equipe de atendimento é composta por cinco entrevistadores, um profissional administrativo, uma assistente social, um auxiliar de serviços gerais e uma coordenadora técnica.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a importância do acolhimento às famílias que buscam acesso aos programas sociais. “As pessoas que precisam dos programas sociais estão recebendo um novo espaço para que possam ser atendidas em suas demandas. Tenho certeza que os funcionários também estão mais satisfeitos com as instalações adequadas para realizar suas funções em prol da população”, afirmou Odir.

Atualmente, 17.233 famílias estão cadastradas no sistema, usado para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Os dados registrados no CadÚnico servem de base para o planejamento de políticas públicas e seleção de beneficiários para programas sociais.

“A gestão do prefeito Chico e do vice Odir busca cada vez mais aprimorar os serviços socioassistenciais no município, promovendo a inclusão das famílias. O Cadastro Único tem um importante papel nesse atendimento tão necessário, que promove a dignidade e a qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A execução do Cadastro Único no município ocorre por meio de termo de colaboração com a organização da sociedade civil (OSC) Agindo Geramos Mais AJG+.

O atendimento na nova sede é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A população também pode procurar os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

Participaram da visita o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, e outros convidados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP