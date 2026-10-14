Americana recebe esta semana projeto Hip Hop nas escolas com a presença do famoso rapper Renan Inquérito, de Nova Odessa. Para Renan, trazer essa experiência para alunos da rede municipal de Americana é algo que mostra a importância de se valorizar a cultura urbana na nossa região.

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“É muito satisfatório voltar pra Americana, pois foi aqui que o projeto fez sua primeira apresentação em 2022, com certeza estar aqui novamente tem um gosto especial para nós. Partimos daqui, rodamos o Brasil e voltamos, cheio de bagagem e com muita energia pra fazer a alegria da molecada.”

Parceria com a Prefeitura de Americana

A parceria surgiu a partir na nossa trajetória, como artistas e como educadores, sempre trabalhando na interface entre hip-hop e educação. Já realizamos esse e outros projetos em diversos municípios brasileiros, inclusive aqui em Americana em 2014, 2016 e 2022.

Sobre os efeitos ou ‘transformação’ que espera provocar nas crianças que terão contato com o hip-hop e a poesia, Renan fala em “encantamento”- que causou em nele e nos quando eram crianças. “Brilho no olho, vontade de cantar, de dançar, mexer o corpo e se expressar através da arte”.