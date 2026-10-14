Hospital Municipal e UPAs celebram o Dia das Crianças com ações de acolhimento e humanização

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O Dia das Crianças, celebrado neste domingo (12), foi marcado por momentos de alegria, descontração e acolhimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dona Rosa e Dr. Carlos Gomes Ramos (São José). As equipes se mobilizaram para tornar a data especial, com ambientação temática, atividades voltadas aos pacientes e colaboradores caracterizados com fantasias e adereços coloridos e divertidos.

No Hospital Municipal, a programação contou com a visita dos cães terapeutas do projeto Patas que Curam, que percorreram as alas infantis e a maternidade, além das alas de internação adultas, proporcionando momentos de interação e descontração aos pacientes e acompanhantes. As crianças internadas também receberam um cardápio diferenciado, preparado especialmente para a ocasião, além de presentinhos.

Já os pacientes da Hemodiálise participaram de um café da manhã especial, com bolo, refrigerante, pipoca e doces como beijinho, brigadeiro e jujubas. A iniciativa levou um clima festivo ao setor e proporcionou um momento de confraternização durante a rotina de tratamento, ampliando a conexão entre os pacientes e os profissionais.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, iniciativas como essas ajudam a tornar a experiência dos pacientes mais acolhedora e demonstram que a humanização também está presente nos pequenos gestos do cotidiano.

“Promover momentos de alegria e descontração também faz parte do cuidado. Quando pensamos em ações como essas, buscamos tornar a experiência dos pacientes na unidade mais leve e acolhedora. O envolvimento das equipes é fundamental para que esses gestos façam a diferença para quem está em atendimento ou internação e para seus familiares”, destacou.

UPAs também entraram no clima da comemoração

Na UPA Dona Rosa, a Comissão de Humanização organizou uma programação especial durante o fim de semana e na segunda-feira (12), com decoração temática e atividades lúdicas pensadas para tornar a passagem das crianças pela unidade mais leve, acolhedora e humanizada.

Os pequenos pacientes receberam desenhos e lápis de colorir. Depois, os desenhos produzidos foram expostos em um varal, formando uma espécie de mostra de arte. Além disso, foi realizada uma atividade lúdica com fantoches para estimular a imaginação e promover momentos de interação, criatividade e diversão. A unidade também contou com voluntários caracterizados como personagens infantis, que circularam pelo espaço levando alegria e encantamento às crianças. A programação incluiu ainda a distribuição de sacolinhas de doces e sorvetes para os pacientes.

Já na UPA São José, os colaboradores aderiram à comemoração com adereços coloridos e caracterizações divertidas, contribuindo para criar um ambiente mais descontraído e acolhedor para os pacientes em atendimento e seus acompanhantes.

As iniciativas realizadas nas unidades reforçam o papel da humanização na assistência à saúde e a importância de promover ambientes mais acolhedores para quem busca atendimento e para quem permanece internado.

“A humanização é um dos pilares da atuação do Grupo Chavantes, e essas ações refletem nosso compromisso com uma assistência que vai além do tratamento clínico. A atenção, o acolhimento e a sensibilidade fazem parte do cuidado que buscamos oferecer diariamente em nossas unidades. Ver os profissionais mobilizados para proporcionar momentos especiais aos pacientes e acompanhantes é uma demonstração importante desse compromisso”, explicou a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

“As ações de humanização são fundamentais para tornar o atendimento em saúde mais acolhedor e próximo das pessoas. O cuidado vai além dos procedimentos clínicos e também envolve atenção, empatia e respeito às necessidades de cada paciente. Iniciativas como essas contribuem para o bem-estar de quem está em atendimento ou internação e de seus familiares, além de valorizar o trabalho das equipes que atuam diariamente na rede de saúde”, observou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal e as UPAs são administrados pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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