Flávio Bolsonaro pediu para que artistas de direita ‘saiam do armário’ se posicionem a favor dele. Ele disse que diversos artistas de esquerda se posicionarem a favor de Lula e estão engajando nas redes sociais desde o começo do segundo turno.

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Vídeo Flávio Bolsonaro pede apoio a artistas

Flávio Bolsonaro (PL) recuou e confirmou que irá ao debate da Band contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

O encontro acontecerá no próximo domingo, 18 de outubro, às 20h, e marcará o primeiro confronto direto entre os dois candidatos à Presidência na atual corrida eleitoral, já que nenhum deles participou dos debates do primeiro turno.