Um adolescente de 17 anos e outro amigo foram perseguidos com motos roubadas na manhã desta terça-feira em Sumaré. O acompanhamento começou na rua Alcindo Nardini, Jardim Dulce e terminou no Maria Antonia.

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Adolescente em fuga

Relato da PM- Na manhã de terça-feira (13), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Dulce, equipes da ROCAM iniciaram o acompanhamento de duas motocicletas, sendo uma delas produto de roubo. Durante a fuga, os condutores seguiram em direções distintas.

Uma das equipes conseguiu abordar um adolescente que conduzia uma das motocicletas, enquanto os demais policiais prosseguiram no acompanhamento do veículo roubado. Nas proximidades do bairro Jardim Maria Antônia, o segundo condutor abandonou a motocicleta em uma área de mata e fugiu a pé, não sendo localizado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial, onde o menor permaneceu apreendido.