Grau Técnico Sumaré mobiliza alunos em Campanha de Doação de Sangue

Grau Técnico Sumaré mobiliza alunos e comunidade em Campanha de Doação de Sangue

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Transformar conscientização em solidariedade e mobilizar a comunidade para salvar vidas. Esse é o objetivo da Campanha de Doação de Sangue promovida pelo Grau Técnico Sumaré, durante o mês de outubro. A iniciativa busca envolver não apenas alunos, professores e colaboradores da unidade, mas também familiares, amigos e a comunidade, ampliando o alcance da ação e incentivando a participação de mais pessoas. Durante todo o mês, a escola realizará atividades e ações diferentes para incentivar a participação e a adesão à campanha.

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemocentro do Hospital Estadual de Sumaré, de segunda-feira a sábado. Para participar da campanha, basta informar, no momento do atendimento, que a doação está sendo feita em nome do Grau Técnico Sumaré. Os alunos e as pessoas que estiverem apoiando uma turma da escola também devem informar a identificação.

A mobilização acontece em um mês marcado por ações de conscientização sobre saúde e prevenção e ganha um contexto especial com a entrada em vigor, em outubro, de novas regras para a doação de sangue no Brasil. Entre as mudanças estão a redução do tempo de espera para pessoas que fizeram tatuagens, maquiagem definitiva ou determinados procedimentos estéticos, além da atualização dos critérios para outros grupos de doadores.

As novas regras também permitem que pessoas com 70 anos ou mais doem sangue, desde que atendam aos critérios de saúde e respeitem os intervalos estabelecidos para a faixa etária. As alterações buscam adequar os procedimentos aos avanços laboratoriais, mantendo a segurança de quem doa e de quem recebe o sangue.

Para Adriana Cristina Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré, a campanha é uma oportunidade de reforçar a importância da responsabilidade social e incentivar atitudes que fazem a diferença na vida de outras pessoas. “O Grau Técnico realiza ações de doação de sangue com frequência e, desta vez, amplia o convite para que toda a comunidade se una à iniciativa”, comenta.

A campanha tem como propósito fortalecer a solidariedade e contribuir para manter os estoques de sangue disponíveis para atender pacientes que precisam de transfusões. A participação de cada doador pode fazer a diferença para quem depende desse gesto para continuar o tratamento ou recuperar a saúde.

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