As eleições 2026 mostraram que a unidade política em Americana do grupo político da prefeitura local conseguiu dar uma lição nas vizinhas Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

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Sob a batuta de Franco Sardelli com a coordenação de Jesuel de Freitas e Vinícius Ghizini, o time local obteve enorme exito em reunir vereadores, secretários, o vice, e angariar votação recorde para Franco na eleição do dia 4 de outubro.

RACHA EM SANTA BÁRBARA– Em SB, o prefeito Rafael Piovezan (PL) decidiu lançar seu vice e rachar com o ex-prefeito Denis Andia (MDB). A votação de Andia caiu quase 70% na cidade, mas ele terminou na frente de Felipe Sanches, que perdeu para o fenômeno do PL Lucas Pavanato ‘em casa’.

O racha local deve seguir em 2028, quando Piovezan não pode mais ser candidato e Andia deve vir candidato. Dois outros nomes podem pesar bastante na corrida. O ex-vereador Dr José, que colou em Franco este ano e Esther Moraes (PV), que terminou com votação próxima da de Sanches.

SUMARÉ TEVE RACHA JÁ EM 2024-

Americana com único deputado

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