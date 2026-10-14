Em São Paulo, o Banco do Brasil já alcançou mais de R$ 1,8 bilhão em aplicações no Tesouro Reserva, modalidade de investimento do Tesouro Nacional, lançada em maio, com rendimento indexado à taxa Selic e possibilidade de aplicação e resgate 24 horas por dia, sete dias por semana.

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O volume contratado no estado apresenta investimento médio de R$ 37 mil por cliente.

Em todo o país, o Tesouro Reserva já alcança mais de R$ 7,5 bilhões em aplicações de mais de 186 mil clientes do Banco do Brasil. O resultado evidencia a procura por soluções que combinem simplicidade, liquidez e rentabilidade, ampliando o acesso de pessoas que estão iniciando sua jornada de investimentos.

“Os números de São Paulo reforçam que a simplicidade é um fator importante para ampliar o acesso aos investimentos. Os mais de 48 mil clientes que já aplicam no Tesouro Reserva no estado representam diferentes perfis e momentos da vida financeira, unidos pela possibilidade de investir de forma prática, com liquidez e segurança”, afirma Priscila Requejo, superintendente do BB em São Paulo.

Acesso facilitado e mudança de hábitos São Paulo

O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação, com valor mínimo de R$ 1, e limite de até R$ 500 mil por investidor ao mês, sem restrição para resgates.

As aplicações e os resgates são realizados exclusivamente por meio do App Investimentos BB, com movimentação via débito e crédito em conta corrente, tornando a experiência mais simples e conveniente para os clientes.

“Ao reduzir barreiras de valor, horário e complexidade, o produto pode apoiar uma mudança de hábito: começar com quantias compatíveis com o orçamento, manter regularidade e construir uma reserva para situações inesperadas. A orientação é avaliar objetivos, prazo e necessidades de liquidez antes de investidor”, complementa Priscila.

A modalidade segue as regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto e o Imposto de Renda incide somente sobre os rendimentos no resgate ou no vencimento, com alíquotas regressivas. Em resgates realizados nos primeiros 30 dias, pode haver cobrança regressiva de IOF, zerada após esse período. Os tributos são recolhidos automaticamente. Além disso, o produto não possui marcação a mercado, o que proporciona maior previsibilidade ao valor investido ao longo do tempo.