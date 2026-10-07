O Banco Bradesco, em parceria com a Mega Leilões, realizará neste mês de outubro mais quatro leilões de imóveis, com Fernando Cerello – leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões (www.megaleiloes.com.br).

Serão ofertados 41 imóveis, entre: apartamentos, casas, imóveis comerciais e terrenos, localizados em diversos estados, sendo:

Dia 08, às 14hs: Serão leiloados 20 imóveis, localizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Lances iniciam em R$ 25 mil.

Destaques:

– CASA na Rua das Lavandas, em Limeira-SP – Bairro Terras de São Bento II, com terr. 281,62m², constr. 191,13m² e lance mínimo de R$ 970 mil;

– CASA na Estrada Oscar Vieira da Costa Junior, em Maricá-RJ – Bairro Cajueiros, com área de utilização exclusiva 370,50m², constr. 201,90m² e lance mínimo de R$ 1 milhão;

– O Banco Bradesco facilita o pagamento dos lances, que poderá ser:

· À vista com 10% de desconto; ou

· Parcelado em 12 vezes sem juros e sem correção, com sinal de 25% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição); ou

Para imóveis com valor até R$ 100 mil:

· Parcelado em 24 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM anual (se positivo), com sinal de 25% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição); ou

Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil:

· Parcelado em 36 ou 48 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM mensal (se positivo), com sinal de 30% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).

Dia 02, às 15h00 – 2º Leilão da Alienação Fiduciária: serão leiloados 04 imóveis, localizados no Paraná e São Paulo.

Os lances mínimos no 2º leilão são bem atrativos e variam de R$ 177 mil a R$ 381 mil. Destaques:

– CASA na Rua Pedro Gusso, em Curitiba-PR. Bairro Cidade Industrial, com área construída de 46,80m², área privativa 46,80m², fração ideal do terreno 90,309655m² e lance mínimo de R$ 298 mil;

– CASA Rua Hermilo Alves em São Paulo-SP. Bairro Vila Ré, com área construída privativa 49,68m², área privativa descoberta 5,70m², área privativa total 55,38m² e lance mínimo de R$ 381 mil.

Dia 09, às 15h00 – 2º Leilão da Alienação Fiduciária: serão leiloados 08 imóveis, localizados na Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Os lances mínimos no 2º leilão são bem atrativos e variam de R$ 144 mil a R$ 2.2 milhões.

Destaques:

– APARTAMENTO na Rua Comandante Costa, em Cuiabá-MT. Bairro Centro-Sul – 02 vagas de garagem, com área exclusiva 154,00m² e lance mínimo de R$ 553 mil;

– CASA na Rua Júlio de Mesquita Filho, em Osasco-SP. Bairro Vila Quitaúna, com terr. 92,50m², constr. 57,00m² (estimada no local 237,00m²) e lance mínimo de R$ 512 mil;

Dia 16, às 15h00 – 2º Leilão da Alienação Fiduciária: serão leiloados 08 imóveis, localizados na Bahia, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os lances mínimos no 2º leilão são bem atrativos e variam de R$ 141 mil a R$ 733 mil.

Destaques:

– CASA na Rua José Clemente Pereira, em Goiânia-GO. Bairro Setor Cândida de Morais, com terr. 390,00m², constr. 160,00m² e lance mínimo de R$ 733 mil;

– APARTAMENTO na Rua Dom Antônio de Macedo, no Rio de Janeiro-RJ. Bairro Jardim Guanabara, com 01 vaga de garagem. Área construída lançada no Cadastro Municipal 157,00m² (privativa + comum) e lance mínimo de R$ 429 mil.

– Para os leilões da Alienação Fiduciária: Pagamento SOMENTE À VISTA – SEM DESCONTO.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões –www.megaleiloes.com.br.

Para participar, é necessário se cadastrar site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição do lote e o edital de venda do leilão desejado e solicitar a habilitação para o imóvel específico.

SERVIÇOS

Leilão de imóveis – Convencional.

Data: 08/10

Horário: 14hs

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML34813?utm_source=megaleiloes&utm_medium=link&utm_campaign=banco-bradesco-imoveis-residenciais-e-comerciais-com-desconto-a-vista%21-ml34813&utm_term=ML34813&utm_content=link

Quantidade: 20

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).

Leilão de imóveis – 2º Leilão da Alienação Fiduciária

Data: 02/10

Horário: 15hs

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML34756?utm_source=megaleiloes&utm_medium=link&utm_campaign=bradesco-af-imoveis-com-valores-ate-52-abaixo-na-segunda-praca%21-ml34756&utm_term=ML34756&utm_content=link

Quantidade: 04

Pagamento: Somente à vista – sem desconto.

Leilão de imóveis – 2º Leilão da Alienação Fiduciária

Data: 09/10

Horário: 15hs

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML34822?utm_source=megaleiloes&utm_medium=link&utm_campaign=bradesco-af-imoveis-com-valores-ate-63-abaixo-na-segunda-praca%21-ml34822&utm_term=ML34822&utm_content=link

Quantidade: 09

Pagamento: Somente à vista – sem desconto.

Leilão de imóveis – 2º Leilão da Alienação Fiduciária

Data: 16/10

Horário: 15hs

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML34873?utm_source=megaleiloes&utm_medium=link&utm_campaign=bradesco-af-imoveis-com-valores-ate-69-abaixo-na-segunda-praca%21-ml34873&utm_term=ML34873&utm_content=link

Quantidade: 08

Pagamento: Somente à vista – sem desconto.