🚨 URGENTE — PESSOA DESAPARECIDA 🚨

A família e amigos procuram por Dilma da Silva, que está desaparecida em Nova Odessa mas pode estar em alguma cidade vizinha.

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Ela saiu de casa por volta das 8h da manhã para caminhar e, até o momento, não retornou. Dilma possui problemas de memória, o que aumenta nossa preocupação.

📍 Ela mora na região do Terra Nova.

Pedimos, por favor, que compartilhem esta publicação o máximo possível, principalmente em grupos e páginas da região. Qualquer informação pode ser muito importante para encontrá-la e levá-la de volta para a família.

Dilma da Silva- recado da família

🙏 Se alguém a viu ou tiver qualquer informação sobre o paradeiro dela, entre em contato imediatamente com a família ou com a polícia.

Por favor, compartilhem. Uma simples visualização pode ajudar a encontrá-la. ❤️ 19992016248 – Lyandra 19994278982 – Sabrina.

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